HOME NEWS NASIONAL

Dijuluki Si Raja Hutan, Ini 3 Keahlian yang Wajib Dikuasai Prajurit Kopassus

Tim Okezone , Jurnalis-Minggu, 28 Juli 2024 |07:36 WIB
Dijuluki Si Raja Hutan, Ini 3 Keahlian yang Wajib Dikuasai Prajurit Kopassus
prajurit Kopassus (Kopassus.mil.id)
A
A
A

PRAJURIT Komando Pasukan Khusus atau Kopassus punya kemampuan di atas rata-rata anggota TNI biasa. Mereka memang dididik memiliki keahlian tempur dan intelijen khusus yang bisa bergerak secara individu atau secara tim dalam berbagai medan operasi. Beberapa skill wajib mereka miliki.

Kopassus merupakan satuan elite khusus TNI Angkatan Darat yang sering diterjunkan untuk operasi-operasi bersifat khusus. Kemampuan Kopassus sudah diakui dunia. Dijuluki sebagai prajurit Si Raja Hutan, Kopassus masuk dalam jajaran pasukan elite terkuat di dunia.

Untuk jadi seorang prajurit Kopassus, maka harus mengikuti seleksi yang kuat lalu menjalani pelatihan sangat berat. 

Berikut 3 skill yang wajib dimiliki prajurit Baret Merah Kopassus.

1. Bertempur di Segala Medan

Kemampuan yang harus dimiliki oleh prajurit pasukan elit seperti Kopassus adalah dapat bertempur di segala medan perang, baik itu darat, laut, maupun udara.

Selain itu, mereka juga wajib menguasai berbagai taktik dan teknik ilmu perang khusus demi menunjang keberhasilan bertarung di beragam medan tersebut.

Saat mengikuti tahap seleksi, calon anggota mendapatkan pelatihan bertahan hidup di tengah hutan hingga melakukan perjalanan panjang dari Bandung ke Cilacap. Selanjutnya, ada tahap rawa laut yang meliputi latihan pelolosan, pendaratan dengan perahu karet, renang ponco, dan bertahan hidup di laut. Untuk di udara, calon pasukan juga diberi bekal terjun payung.

2. Menembak dan Memanah

Menembak juga menjadi keahlian wajib prajurit Kopassus. Melansir laman resmi Kopassus, seorang anggota Kopassus harus memiliki nilai tembak 90 pada 3 sikap, yakni duduk, berdiri, maupun tiarap. Tentunya, diimbangi dengan fisik prima yang terus dilatih.

Selain itu, prajurit Kopassus juga wajib mampu menggunakan berbagai jenis senjata, seperti senapan, senjata tradisional berupa sumpit panjang, dan pistol.

 

