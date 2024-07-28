Mesin Motor Ketumpahan Bensin, Warung di Bojonegoro Kebakaran

BOJONEGORO - Kebakaran hebat melalap sebuah warung di Desa Padang Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro. Kejadian tersebut berlangsung pada Sabtu 27 Juli 2024, sekira pukul 14.30 WIB.

Kobaran api dengan cepat membesar, karena yang terbakar merupakan tempat penyimpanan bensin eceran. Pemilik warung diketahui bernama Sutikno (36).

Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan Dinas Damkarmat Bojonegoro, Zainul Ma’arif mengatakan, peristiwa kebakaran bermula saat pemilik warung mengisi bensin eceran pada motor milik warga yang membeli.

“Disebabkan bensin eceran tumpah ke mesin motor dan mengeluarkan api, lalu api langsung menyambar tempat penyimpanan bensin eceran,” ujarnya.

Meski motor yang isi bensin selamat dari kebakaran, namun bangunan warung beserta isinya ludes dilalap api.