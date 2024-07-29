Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Serangan di Dataran Tinggi Golan, Lebanon Minta AS Desak Israel Menahan Diri

Senin, 29 Juli 2024 |06:22 WIB
LEBANON - Menteri Luar Negeri Lebanon, Abdallah Bou Habib, mengatakan kepada Reuters, bahwa Lebanon telah meminta Amerika Serikat (AS) untuk mendesak Israel menahan diri paska serangan di Dataran Tinggi Golan pada Sabtu (27/7/2024).

Seperti diketahui, serangan roket di Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel telah menewaskan 12 remaja dan anak-anak. Israel dan Amerika Serikat (AS) menyalahkan kelompok bersenjata Lebanon, Hizbullah.

Bou Habib mengatakan AS telah meminta pemerintah Lebanon untuk menyampaikan pesan kepada Hizbullah agar menunjukkan penahanan diri juga.

Kementerian luar negeri Iran memperingatkan Israel pada Minggu (28/7/2024) terhadap apa yang disebutnya sebagai petualangan baru di Lebanon.

Kementerian luar negeri Suriah mengatakan pihaknya menganggap Israel bertanggung jawab penuh atas eskalasi berbahaya ini di wilayah tersebut dan mengatakan tuduhannya terhadap Hizbullah adalah salah.

Konflik tersebut telah memaksa puluhan ribu orang di Lebanon dan Israel meninggalkan rumah mereka. Serangan Israel telah menewaskan sekitar 350 pejuang Hizbullah di Lebanon dan lebih dari 100 warga sipil, termasuk petugas medis, anak-anak, dan jurnalis.

Hizbullah adalah kelompok terkuat dari jaringan kelompok yang didukung Iran di Timur Tengah dan membuka front kedua melawan Israel tak lama setelah serangan Hamas pada 7 Oktober di Israel.

Komunitas Druze tinggal di kedua sisi garis antara Lebanon selatan dan Israel utara serta di Dataran Tinggi Golan dan Suriah. Sementara beberapa bertugas di militer Israel dan mengidentifikasi diri dengan Israel, banyak yang merasa terpinggirkan di Israel dan beberapa juga menolak kewarganegaraan Israel.

 

