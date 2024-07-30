Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Kelahiran Domba Bermata Satu Gegerkan Warga Cianjur

Ricky Susan , Jurnalis-Selasa, 30 Juli 2024 |19:31 WIB
Kelahiran Domba Bermata Satu Gegerkan Warga Cianjur
Domba bermata satu di Cianjur
A
A
A

CIANJUR - Seekor anak domba yang baru lahir menggegerkan warga di Kampung Ciranca, Desa Sindangresmi, Kecamatan Takokak, Kabupaten Cianjur. Pasalnya, anak domba milik Bah Amad (60) itu terlahir dalam keadaan hanya memiliki satu mata dan tidak memiliki hidung.

Menurut keterangan Kepala Desa Sindangresmi, Imas membenarkan adanya seekor anak domba yang lahir dalam keadaan tidak normal hingga menggegerkan warga di Desanya.

"Iya benar, lahirnya kemarin Senin, pukul 09.00 Pagi. Jadi domba itu milik Bah Amad. Dombanya itu lahir tiga ekor, yang dua normal, sedangkan yang satunya lagi hanya miliki satu mata dan tidak punya hidung," tuturnya, saat di hubungi, Selasa (30/7/2024).

Menurutnya, anak domba berjenis kelamin jantan itu, berwarna putih. Domba itu terlahir tidak normal karena memiliki satu mata dan tidak miliki hidung. Sedangkan anggota tubuh lainnya dalam keadaan normal.

"Kalau anggota tubuh lainnya normal hanya memiliki satu mata dan tidak miliki hidung saja. Terus katanya domba tersebut tidak bisa menyusu ke induknya," jelasnya.

 

Halaman:
1 2
      
