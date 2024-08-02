WNA Tewas Mengenaskan di Pantai Anyer Tinggalkan Surat di Dalam Botol, Ini Isinya

SERANG - Seorang diduga warga negara asig (WNA) ditemukan tewas terdampar di Pantai Anyer, Kabupaten Serang, Banten, Jumat (2/8/2024). Mayatnya ditemukan warga dalam kondisi tertelungkup setengah telanjang.

Dari hasil pemeriksaan di lapangan oleh pihak kepolisian, korban terdampar menggunakan celana jeans biru lengkap dengan sepatu dan kaos kaki.

Barang mengejutkan berhasil ditemukan di dalam saku celana korban. Adalah sepucuk surat wasiat yang dimasukkan ke dalam botol.

Berikut isi surat dalam botol yang ditemukan pada saku celana jenazah WNA tanpa identitas tersebut :

“Dear Friend, if you find this letter in bottle you must know who i am. I’m a foreign 69 tahun work for 50 years in shipping. I am working 24 yeras in Indonesia. I am working in last company for 3 generations at owner. The grandchild presenty at company did not appreciate my service to his company sign all me. The last 8 month i can’t find any job for me. I don’t have any available amount. Coz in all my years at Indonesia i was spend for local persons,” tulisnya dalam bahasa Inggris.

Selain menulis dalam bahasa Inggris, korban juga menulis pesan dalam bahasa Indonesia, isinya adalah di bawah ini:

“Bapak/Ibu Kalau sudah ketemu botol dan surat ini, bisa tahu sedikit untuk saya. Saya seorang asing, yang kerja 24 tahun di Indonesia. Kantor kapalaut2 yang terakhir, saya sudah kerja 3 generasi kakek, anak, dan sekarang cucu. Yang cucu pemilik yang baru, tidak apresiasi kerja untuk keluarga dia. Dia potong saya dari kantor dia. Sekarang sudah 8 bulan saya belum ketemu kerja saya tidak mau minta uang dari orang. Apalagi visa tinggal di Indonesia sudah expire. Saya tidak ada solusi lain kecuali kembali di laut. Tidak ada orang yang cari saya di Indonesia dan di dunia kecuali tuhan kita, terima kasih,” tulisnya.