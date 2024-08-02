Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

WNA Tewas Mengenaskan di Pantai Anyer Tinggalkan Surat di Dalam Botol, Ini Isinya

Fariz Abdullah , Jurnalis-Jum'at, 02 Agustus 2024 |23:06 WIB
WNA Tewas Mengenaskan di Pantai Anyer Tinggalkan Surat di Dalam Botol, Ini Isinya
WNA tewas di Pantai Anyer tinggalkan surat di dalam botol (Foto: Istimewa)
A
A
A

SERANG - Seorang diduga warga negara asig (WNA) ditemukan tewas terdampar di Pantai Anyer, Kabupaten Serang, Banten, Jumat (2/8/2024). Mayatnya ditemukan warga dalam kondisi tertelungkup setengah telanjang.

Dari hasil pemeriksaan di lapangan oleh pihak kepolisian, korban terdampar menggunakan celana jeans biru lengkap dengan sepatu dan kaos kaki.

Barang mengejutkan berhasil ditemukan di dalam saku celana korban. Adalah sepucuk surat wasiat yang dimasukkan ke dalam botol.

Berikut isi surat dalam botol yang ditemukan pada saku celana jenazah WNA tanpa identitas tersebut :

Dear Friend, if you find this letter in bottle you must know who i am. I’m a foreign 69 tahun work for 50 years in shipping. I am working 24 yeras in Indonesia. I am working in last company for 3 generations at owner. The grandchild presenty at company did not appreciate my service to his company sign all me. The last 8 month i can’t find any job for me. I don’t have any available amount. Coz in all my years at Indonesia i was spend for local persons,” tulisnya dalam bahasa Inggris.

Selain menulis dalam bahasa Inggris, korban juga menulis pesan dalam bahasa Indonesia, isinya adalah di bawah ini:

Bapak/Ibu Kalau sudah ketemu botol dan surat ini, bisa tahu sedikit untuk saya. Saya seorang asing, yang kerja 24 tahun di Indonesia. Kantor kapalaut2 yang terakhir, saya sudah kerja 3 generasi kakek, anak, dan sekarang cucu. Yang cucu pemilik yang baru, tidak apresiasi kerja untuk keluarga dia. Dia potong saya dari kantor dia. Sekarang sudah 8 bulan saya belum ketemu kerja saya tidak mau minta uang dari orang. Apalagi visa tinggal di Indonesia sudah expire. Saya tidak ada solusi lain kecuali kembali di laut. Tidak ada orang yang cari saya di Indonesia dan di dunia kecuali tuhan kita, terima kasih,” tulisnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/338/3179651//wanita_tewas_usai_pulang_dari_kelab_malam-G5iv_large.jpg
Pulang dari Kelab Malam, Wanita Ini Tewas di Depan Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178360//mayat_bayi_di_bekasi-Fbek_large.jpg
Tragis! Mayat Bayi Ditemukan Tergantung di Portal Jalan Pekayon Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/320/3177726//prabowo-Wf8O_large.png
7 Fakta Prabowo Izinkan WNA Pimpin BUMN, Terlibat Korupsi Langsung Dihukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177407//hadi-Zhwn_large.jpg
Tak Hanya Garuda, Mensesneg Sebut BUMN Lain Juga Bisa Dipimpin WNA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177072//pandu-C6gp_large.png
Prabowo Izinkan WNA Pimpin BUMN, Ini Penjelasan Danantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177070//prabowo_subianto-eym7_large.jpg
Alasan Prabowo Izinkan Warga Negara Asing Pimpin BUMN
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement