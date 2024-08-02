Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Janda Muda di Bandung Tewas Digorok Mantan Suami Siri dan 3 Temannya

Agus Warsudi , Jurnalis-Jum'at, 02 Agustus 2024 |20:08 WIB
Janda Muda di Bandung Tewas Digorok Mantan Suami Siri dan 3 Temannya
Pembunuh Janda Muda di Bandung
A
A
A

BANDUNG - Tragis nasib INS, janda muda berusia 24 tahun, warga Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung. INS tewas dibunuh secara berencana oleh eks suami siri Asep Saepudin (23) dan dibantu tiga temannya Abdul Gani (22), Usman Soleh (30), Agus Kurnia (21).

Keempat tersangka berhasil ditangkap petugas Satreskrim Polresta Bandung pada akhir Juli 2024 lalu.

Kapolresta Bandung Kombes Pol Kusworo Wibowo mengatakan, korban INS dibunuh oleh tersangka Asep dan tiga temannya pada Januari 2024 lalu. Kasus ini terungkap setelah keluarga korban melaporkan kehilangan INS pada 28 Juli 2024.

Setelah menerima laporan, petugas Satreskrim Polrestabes Bandung melalukan penyelidikan intensif. Hasilnya, INS diduga dibunuh oleh para pelaku. Kemudian keluar kembali melaporkan kasus dugaan pembunuhan terhadap INS pada 30 Juli 2024.

Atas dugaan itu, petugas menangkap satu persatu pelaku pembunuhan berencana tersebut di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bogor.

"Keempat pelaku ditangkap pada 31 Juli 2024 atau hanya berselang satu hari setelah keluarga korban melapor," kata Kapolresta Bandung, Jumat (2/8/2024).

Kronologi kasus, ujar Kombes Kusworo, berawal pada 28 Juli 2024, Kusworo mengatakan, keluarga korban melapor kehilangan INS sejak tujuh bulan lalu atau Januari 2024. 

Kemudian keluarga korban bertanya kepada Asep Saepudin, eks suami siri korban yang kini ditetapkan sebagai tersangka utama.

"Keluarga bertanya kepada suami siri korban. Tersangka menjawab, korban sedang ada kerja, manggung, job, dan sebagainya," ujar Kombes Kusworo.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/338/3182625//kasus_penusukan-lyFg_large.jpg
Pemuda di Bekasi Diserang Pria Misterius, Lehernya Ditusuk Obeng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181718//mayat-lNPX_large.jpg
Detik-Detik Pemuda di Bojonggede Tewas Dihabisi 3 Pelaku Gegara Tak Pinjamkan Uang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181712//pelaku_pembunuhan_pemuda_di_bojonggede-MFBJ_large.jpg
Bunuh Pemuda di Bojonggede, 3 Pelaku Teler Obat Terlarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181659//mayat-aXRA_large.jpeg
Tak Pinjamkan Uang, Pria Ini Dililit Kawat hingga Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179194//pelaku-7BtC_large.jpg
Pelaku Bunuh Kakak Ipar dengan Palu Gada karena Dendam, Ini Tampangnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/194/3179007//desainer_muda_callista_aldenia_karyanya_dipakai_billie_eilish-e2Rq_large.jpg
Desainer Muda Callista Aldenia, Karyanya Dipakai Billie Eilish
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement