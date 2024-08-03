Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gedung Akademik Politeknik Negeri Padang Terbakar

Rus Akbar , Jurnalis-Sabtu, 03 Agustus 2024 |20:31 WIB
Gedung Akademik Politeknik Negeri Padang Terbakar
Kebakaran Politeknik Negeri Padang
A
A
A

PADANG - Satu unit gedung akademik Politeknik Negeri Padang (PNP) berlantai tiga terbakar sekira pukul 15.49 WIB di kawasan Universitas Andalas (Unand) Padang, Kelurahan Limau Manih, Kecamatan Pauh.

Kabid Ops dan Sarana Prasarana, Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Padang, Rinaldi mengatakan objek yang terbakar merupakan gedung akademik, disitu ruang pimpinan dari PNP melakukan aktivitas sehari-hari.

"Dari keterangan saksi salah satu pegawai PNP di lokasi kejadian, api itu berasal dari ruangan di lantai dua, kemudian menjalar di ruang lainnya,” katanya, Sabtu (3/8/2024).

Untuk, memadamkan api tersebut, tim Damkar sendiri menurunkan armada sebanyak enam unit dan 80 personil. Pihaknya juga dibantu dari armada Unand dan Semen Padang.

Dalam insiden tersebut, tidak ada korban jiwa, hanya ruangan dan peralatan lainnya ikut rusak.  “Gedung tersebut mengalami rusak berat, kerugian diperkirakan senilai Rp2,5 miliar,” pungkasnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/338/3182856//toko_kain_terbakar_di_fatmawati-KmO6_large.jpg
Ruko Kain di Fatmawati Terbakar, 16 Mobil Pemadam Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/337/3182407//komisi_yudisial-A98l_large.jpg
Rumah Hakim PN Medan Terbakar, Komisi Yudisial Turun Tangan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/18/3182405//ilustrasi-ADiV_large.jpg
Kebakaran Gudang Parfum Turki Tewaskan 6 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/338/3182000//kebakaran-EvGN_large.jpg
Permukiman Padat Grogol Utara Kebakaran, 6 Unit Damkar Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3181918//kebakaran-oFSb_large.jpg
Rumah Hakim PN Medan Tangani Kasus Korupsi Proyek Jalan Kebakaran, DPR: Usut Dalangnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/337/3181813//kasus_kebakaran-zI9v_large.jpg
DPR Desak Polisi Usut Dalang Kasus Kebakaran Rumah Ketua Hakim Kasus Korupsi di Sumut
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement