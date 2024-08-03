Gedung Akademik Politeknik Negeri Padang Terbakar

PADANG - Satu unit gedung akademik Politeknik Negeri Padang (PNP) berlantai tiga terbakar sekira pukul 15.49 WIB di kawasan Universitas Andalas (Unand) Padang, Kelurahan Limau Manih, Kecamatan Pauh.

Kabid Ops dan Sarana Prasarana, Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Padang, Rinaldi mengatakan objek yang terbakar merupakan gedung akademik, disitu ruang pimpinan dari PNP melakukan aktivitas sehari-hari.

"Dari keterangan saksi salah satu pegawai PNP di lokasi kejadian, api itu berasal dari ruangan di lantai dua, kemudian menjalar di ruang lainnya,” katanya, Sabtu (3/8/2024).

Untuk, memadamkan api tersebut, tim Damkar sendiri menurunkan armada sebanyak enam unit dan 80 personil. Pihaknya juga dibantu dari armada Unand dan Semen Padang.

Dalam insiden tersebut, tidak ada korban jiwa, hanya ruangan dan peralatan lainnya ikut rusak. “Gedung tersebut mengalami rusak berat, kerugian diperkirakan senilai Rp2,5 miliar,” pungkasnya.

(Khafid Mardiyansyah)