Cerita Saprawi Lakukan Tirakat Berpuasa Selama Mengebor di Sampang, Lalu Air Menyembur Setinggi Pohon

SAMPANG - Ada cerita menarik di balik sumur bor yang menyeburkan air setinggi 20 meter di Desa Pandan, Sampang, Madura. Sumur bor yang memiliki kedalaman 90 meter dikerjakan selama satu bulan lebih.

Pekerja sumur bor, Saprawi (50) mengungkapkan bahwa dirinya melakukan tirakat sebelum memulai pengeboran di lokasi. Dia berpuasa selama bekerja untuk memohon kepada Tuhan supaya mendapatkan air yang berlimpah.

"Saya tidak makan tidak minum atau berpuasa saat pengeboran berlangsung tujuannya memohon kepada Allah agar sumber air cepat keluar," ungkap Saprawi Sabtu (3/8/2024)

Menurutnya, wilayah tersebut memang sulit sumber air, apa lagi di musim kemarau seperti ini. Sehingga dirinya berikhtiar dan berdoa untuk menemukan sumber kehidupan tersebut.

"Kalau semisal yang saya bor ini tidak keluar air malu saya jadi saya berusaha dan berdoa," terangnya.

Saprawi menjelaskan bahwa saat mengebor pada kedalaman di bawah 90 meter belum juga muncul air. Namun ikhtiar terus dilakukan dengan pengeboran di titik tersebut.

"Saat kedalaman 90 meter suara gemuruh muncul saya kaget dan lari karena tiba tiba air muncul mengangkat mesin Sibel dari lubang sumur bor ke atas terbang hingga sibel tersebut rusak," jelasnya.