Bangladesh Memanas! Demo Tuntut PM Sheikh Hasina Mundur Tewaskan 91 Orang dan Ratusan Terluka

DHAKA - Setidaknya 91 orang tewas dan ratusan lainnya cedera dalam bentrokan di Bangladesh pada Minggu (4/8/2024) ketika polisi menembakkan gas air mata dan peluru karet untuk membubarkan puluhan ribu pengunjuk rasa. Mereka diketahui terus menuntut Perdana Menteri (PM) Sheikh Hasina mengundurkan diri.

Jumlah korban tewas, yang mencakup setidaknya 13 polisi, merupakan yang tertinggi dalam satu hari dari semua protes dalam sejarah Bangladesh baru-baru ini. Angka ini melampaui 67 kematian yang dilaporkan pada tanggal 19 Juli ketika para mahasiswa turun ke jalan untuk menuntut pencabutan kuota untuk pekerjaan pemerintah.

Pemerintah mengumumkan jam malam nasional tanpa batas waktu mulai pukul 6 sore (1200 GMT) pada Minggu (4/8/2024), pertama kalinya mereka mengambil langkah seperti itu selama protes saat ini yang dimulai bulan lalu.

Pemerintah juga mengumumkan hari libur umum tiga hari mulai Senin (5/8/2024). Kerusuhan, yang telah mendorong pemerintah untuk menutup layanan internet, merupakan ujian terbesar Hasina dalam rezimnya selama 20 tahun setelah ia memenangkan masa jabatan keempat berturut-turut dalam pemilihan umum yang diboikot oleh oposisi utama Partai Nasionalis Bangladesh.

Para pengkritik Hasina, bersama dengan kelompok-kelompok hak asasi manusia, telah menuduh pemerintahnya menggunakan kekerasan yang berlebihan terhadap para pengunjuk rasa, tuduhan yang dibantahnya dan para menterinya.

Para demonstran memblokir jalan raya utama pada Minggu (4/8/2024) ketika para pengunjuk rasa mahasiswa meluncurkan program non-kooperasi untuk mendesak pengunduran diri pemerintah, dan kekerasan menyebar ke seluruh negeri.

"Mereka yang melakukan kekerasan bukanlah mahasiswa tetapi teroris yang ingin mengacaukan negara," kata Hasina setelah pertemuan panel keamanan nasional, yang dihadiri oleh para kepala angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, polisi, dan lembaga-lembaga lainnya.