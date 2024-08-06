Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Breaking News: 1 WNI Meninggal di Bangladesh Usai Kerusuhan yang Paksa PM Hasina Mundur

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 06 Agustus 2024 |13:04 WIB
<i>Breaking News</i>: 1 WNI Meninggal di Bangladesh Usai Kerusuhan yang Paksa PM Hasina Mundur
1 WNI meninggal di Bangladesh karena kerusuhan yang memaksa PM Sheikh Hasina mundur (Foto: AP)
A
A
A

JAKARTA - Satu warga negara Indonesia (WNI) meninggal di Bangladesh paska aksio demonstrasi yang berubah menajdi kekerasan dan kerusuhan. Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Dhaka menerima informasi mengenai WNI atas nama DU yang meninggal dunia di Jashore, Bangladesh pada 5 Agustus 2024.

DU meninggal dunia akibat menghirup terlalu banyak asap karena hotel tempat almarhum menginap terbakar di tengah-tengah kerusuhan. DU baru saja tiba di Bangladesh tanggal 1 Agustus 2024 untuk kunjungan bisnis.

Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Indonesia (BHI) Kemlu RI, Judha Nugraha mengatakan pihaknya telah menghubungi keluarga almarhum di Indonesia untuk menyampaikan ucapan belasungkawa. Kemlu juga akan memfasilitasi repatrasi jenazah, bekerja sama dengan perusahaan tempat Alm bekerja.

Terkait situasi keamanan di Bangladesh, Kemlu dan KBRI Dhaka kembali sampaikan imbauan agar para WNI meningkatkan kewaspadaan, menghindari kerumunan massa dan lokasi demonstrasi dan mengikuti langkah-langkah kontimgensi yang diarahkan KBRI Dhaka.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/18/3178067//kebakaran_besar_di_bandara_dhaka_bangladesh-Tgl0_large.jpg
Kebakaran Besar Hanguskan Kompleks Kargo Bandara Dhaka, Kerugian Mencapai Jutaan Dolar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/18/3177203//eks_perdana_menteri_bangladesh_sheikh_hashina-hoCA_large.jpg
Eks PM Bangladesh Sheikh Hashina Dituntut Hukuman Mati Atas Kejahatan Terhadap Kemanusiaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/18/3176860//ilustrasi-PybV_large.jpg
Kebakaran Pabrik Garmen Bangladesh Tewaskan Sedikitnya 16 Orang, Jenazah Hangus Tak Bisa Dikenali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/18/3157255//lokasi_jatuhnya_pesawat_latih_angkatan_udara_bangladesh_di_dhaka-L05Z_large.jpg
Korban Tewas Jet Latih Jatuh di Sekolah Bertambah Jadi 31 Orang, Sebagian Besar Anak-Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/18/3157073//jet_tempur-Ypxi_large.jpg
Update! Jet Tempur Bangladesh Jatuh Timpa Kampus, 20 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/18/3156966//ilustrasi-X4DZ_large.jpg
Pesawat Angkatan Udara Jatuh Hantam Kampus, Setidaknya Satu Orang Tewas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement