Breaking News: 1 WNI Meninggal di Bangladesh Usai Kerusuhan yang Paksa PM Hasina Mundur

JAKARTA - Satu warga negara Indonesia (WNI) meninggal di Bangladesh paska aksio demonstrasi yang berubah menajdi kekerasan dan kerusuhan. Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Dhaka menerima informasi mengenai WNI atas nama DU yang meninggal dunia di Jashore, Bangladesh pada 5 Agustus 2024.

DU meninggal dunia akibat menghirup terlalu banyak asap karena hotel tempat almarhum menginap terbakar di tengah-tengah kerusuhan. DU baru saja tiba di Bangladesh tanggal 1 Agustus 2024 untuk kunjungan bisnis.

Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Indonesia (BHI) Kemlu RI, Judha Nugraha mengatakan pihaknya telah menghubungi keluarga almarhum di Indonesia untuk menyampaikan ucapan belasungkawa. Kemlu juga akan memfasilitasi repatrasi jenazah, bekerja sama dengan perusahaan tempat Alm bekerja.

Terkait situasi keamanan di Bangladesh, Kemlu dan KBRI Dhaka kembali sampaikan imbauan agar para WNI meningkatkan kewaspadaan, menghindari kerumunan massa dan lokasi demonstrasi dan mengikuti langkah-langkah kontimgensi yang diarahkan KBRI Dhaka.