Gempa Guncang Bukittinggi Sumbar, Pusatnya di Darat

JAKARTA - Gempa berkekuatan Magnitudo 3,4 mengguncang Bukittinggi, Sumatera Barat (Sumbar), Jumat (9/8/2024). Gempa yang berpusat di darat tersebut dilaporkan terjadi pukul 21.18 WIB.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan, gempa tersebut berpusat di darat, tepatnya 16 kilometer timur laut Bukitinggi. Adapun, kedalaman gempa hanya 5 km.

Belum diketahui dampak dari gempa tersebut. Namun, gempa dilaporkan turut dirasakan cukup kuat oleh warga Bukitinggi. Warga Bukitinggi diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi gempa susulan.

"#Gempa (UPDATE) Mag:3.4, 09-Agu-24 21:18:13 WIB, Lok:0.18 LS, 100.45 BT (Pusat gempa berada di darat 16 km timur laut Bukittinggi), Kedlmn:5 Km Dirasakan (MMI) II-III Bukittinggi #BMKG," dikutip dari akun medsos X @infoBMKG.

(Salman Mardira)