HOME NEWS INTERNATIONAL

Kesaksian Warga Mendengar Suara Keras dan Pesawat Berputar-putar Sebelum Jatuh Tewaskan 61 Orang

Susi Susanti , Jurnalis-Sabtu, 10 Agustus 2024 |08:33 WIB
Para saksi mata melihat ebuah pesawat penumpang berputar-putar sebelum jatuh di negara bagian São Paulo, Brasil (Foto: Tangkapan layar)
BRASIL - Beberapa warga yang menjadi saksi mata menggambarkan melihat momen yang mengejutkan ketika sebuah pesawat penumpang jatuh di negara bagian São Paulo, Brasil. Mereka melihat dari balkon rumah jika pesawat yang berputar-putar kemudian jatuh menewaskan seluruh 61 orang di dalamnya.

"Ketika saya mendengar suara pesawat jatuh, saya melihat ke luar jendela rumah dan melihat saat-saat pesawat itu jatuh," kata Felipe Magalhaes kepada kantor berita Reuters.

Ia berlari keluar dari rumahnya di kota Vinhedo untuk melihat tempat jatuhnya pesawat. "Karena takut dan tidak tahu harus berbuat apa, saya melompati tembok," katanya.

Nathalie Cicari tinggal di dekat tempat jatuhnya pesawat dan mengatakan bahwa ia sedang makan siang ketika mendengar suara yang sangat keras di dekatnya.

Ia menggambarkannya seperti suara pesawat tanpa awak tetapi jauh lebih keras.

"Saya keluar ke balkon dan melihat pesawat berputar," kata Cicari kepada CNN Brasil.

      
