INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Pesawat Jatuh di Brasil, Petugas Lakukan Penyelidikan

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 10 Agustus 2024 |06:48 WIB
Pesawat Jatuh di Brasil, Petugas Lakukan Penyelidikan
Lokasi jatuhnya pesawat di Brasil (foto: EPA)
SAO PAULO - Sebanyak 61 penumpang tewas saat pesawat berjenis ATR 72-500 buatan Prancis terjatuh di negara bagian Sao Paulo, Brasil, pada Jumat 9 Agustus 2024. Pesawat tersebut membawa 57 penumpang dan empat awak. 

Pesawat ini dioperasikan maskapai penerbangan domestik Voepass. Pesawat jatuh di Kota Vinhedo, Sao Paolo, ketika dalam penerbangan dari Cascavel, negara bagian Parana selatan, ke Bandara Internasional Guarulhos Sao Paulo.

Saat ini, tim tanggap darurat sedang bekerja di lokasi kecelakaan dan penyelidikan sedang dilakukan.

Data pelacakan penerbangan menunjukkan bahwa ATR 72-500, pesawat turboprop bermesin ganda, turun 17.000 kaki hanya dalam satu menit, namun belum jelas alasannya. 

“Masih belum ada konfirmasi mengenai bagaimana kecelakaan itu terjadi atau situasi terkini para penumpang di dalamnya,” menurut pernyataan maskapai Voepass, seperti dikutip dari CNN.

 

