UEA Pastikan Operasi Kemanusiaan Gallant Knight Terus Salurkan Bantuan ke Jalur Gaza

JAKARTA - Uni Emirat Arab (UEA) memastikan operasi kemanusiaan Gallant Knight terus berlanjut untuk memberikan dukungan dan bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza. Setidaknya UEA mengirim 40 ribu ton kebutuhan mendesak warga.

Dari keterangan yang diterima, bantuan dikirim dengan menggunakan 8 kapal bantuan, 1,271 truk dan 414 penerbangan. UEA bekerja sama dengan Badan Internasional Amerika Serikat Development (USAID), Amerika Serikat, Siprus, PBB, dan beberapa lainnya.

Di antaranya, sebanyak 2.176 ton persediaan pangan disuplai melalui laut ke Jalur Gaza bekerja sama dengan American Near East Refugee Aid (Anera). Selain itu, UEA dan dapur world central juga memberikan bantuan berupa 300 ton bantuan pangan ke Gaza melalui Koridor Maritim, dan mendistribusikan bantuan di Gaza utara untuk pertama kalinya dalam sejarah.

UEA bermitra dengan Anera menyampaikan keberhasilan pengiriman bantuan pangan sebanyak 400 ton untuk Jalur Gaza bagian utara, untuk memenuhi kebutuhan mendesak 120.000 orang.

UEA telah mengalokasikan USD15 juta untuk dana amalthea yang diluncurkan Republik Siprus untuk mendukung Koridor Maritim inisiatif antara Siprus dan Jalur Gaza. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas aliran bantuan kemanusiaan, dengan menyediakan modalitas pendanaan yang fleksibel untuk meningkatkan respons kemanusiaan terhadap kebutuhan masyarakat di Jalur Gaza.

Pada 28 Juli, kapal bantuan keempat yang berangkat dari UEA tiba di pelabuhan Al-Arish, membawa 5.340 ton pasokan kemanusiaan, yang merupakan jumlah terbesar pengiriman sejak peluncuran operasi bantuan UEA, sebagai bagian dari operasi bantuan negara tersebut komitmen untuk mengamankan kebutuhan mendesak warga Palestina di Gaza.

UEA juga mendirikan enam pabrik desalinasi yang beroperasi dengan kapasitas gabungan sebesar 1,2 juta galon dipompa setiap hari ke Jalur Gaza, yang akan memberikan manfaat lebih dari 600.000 orang per hari. Upaya yang dilakukan UEA lainnya, seperti menerima 794 pasien dari Gaza, didampingi oleh 850 keluarga mereka anggotanya untuk mendapatkan perawatan medis di rumah sakit.