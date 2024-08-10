Strategi Relawan Rohmi-Firin Jelang Pendaftaran Paslon Pilgub NTB 27 Agustus

LOMBOK TENGAH - Koordinator Relawan Rohmi-Firin Pulau Lombok Samsul Komar menyatakan saat ini, tim pemenangan Rohmi-Firin tengah mempersiapkan strategi akhir dan melengkapi persyaratan untuk pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur pada 27 Agustus mendatang.

Ia menegaskan keyakinannya bahwa pasangan Rohmi-Firin akan berhasil memenangkan hati masyarakat dan suara di berbagai wilayah.

“Berdasarkan survei pasangan ini sudah hampir mencapai target suara di setiap wilayah. Di Lombok Timur, dukungan untuk Rohmi-Firin diklaim telah mencapai lebih dari 65 persen, di Lombok Tengah target suara 10 hingga 15 persen,” kata Komar, Sabtu (10/8/2028).

Dukungan yang terus mengalir dan persiapan yang matang menjadi modal utama bagi Sitti Rohmi Djalillah untuk terus melangkah mantap menuju kursi kepemimpinan NTB.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pertimbangan DPW Partai Perindo Nusa Tenggara Barat (NTB) sekaligus bakal calon Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalillah semakin optimistis dan percaya diri menghadapi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB 2024.