Iran Segera Kirim Ratusan Rudal Balistik ke Rusia, AS Ketar-Ketir?

JAKARTA - Iran dikabarkan segera mengirim ratusan rudal balistik ke Rusia. Hal itu sebagaimana diungkap dua sumber intelijen Eropa.

Melansir Reuters, Minggu (11/8/2024), puluhan personel militer Rusia sedang latihan di Iran menggunakan sistem rudal balistik jarak dekat Fath-360. Sumber menyebut, mereka mengharapkan pengiriman ratusan senjata berpemandu satelit itu ke Rusia untuk perang di Ukraina.

Perwakilan Kementerian Pertahanan Rusia diyakini telah menandatangani kontrak pada 13 Desember di Teheran dengan pejabat Iran untuk Fath-360 dan sistem rudal balistik lain yang dibuat Organisasi Industri Dirgantara (AIO) milik pemerintah Iran yang disebut Ababil. Hal ini menurut laporan pejabat intelijen.

Mengutip beberapa sumber intelijen rahasia, pejabat tersebut mengatakan, personel Rusia telah mengunjungi Iran untuk mempelajari cara mengoperasikan sistem pertahanan Fath-360, yang meluncurkan rudal dengan jangkauan maksimum 120 km (75 mil) dan hulu ledak 150 kg.

Salah satu sumber mengatakan bahwa "satu-satunya langkah selanjutnya yang mungkin" setelah pelatihan adalah pengiriman rudal ke Rusia.

Moskow memiliki sejumlah rudal balistiknya sendiri. Namun, pasokan Fath-360 dapat memungkinkan Rusia untuk menggunakan lebih banyak persenjataannya untuk target di luar garis depan, sementara menggunakan hulu ledak Iran untuk target jarak dekat. Demikian pernyataan seorang pakar militer.