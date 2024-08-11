Asyik Pesta Narkoba, Lima Sekawan Tak Berkutik saat Digerebek Polisi

PAYAKUMBUH - Diduga tengah menggelar pesta narkoba, lima orang sekawan ditangkap Tim Phantom Satresnarkoba Polres Payakumbuh di sebuah rumah dikawasan Koto Baru Balai Janggo, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, dari tangan para tersangka ditemukan dua linting ganja kering, dan tiga paket sabu siap edar dari tangan salah satu tersangka.

Tembakan peringatan mewarnai penggerebekan sebuah rumah yang kerap dijadikan sebagai tempat pesta narkoba itu. Dari penggerebekan tersebut, polisi mengamankan lima orang yang diduga tengah asyik mengonsumsi narkotika jenis sabu dan Ganja yakni Refdi, Ari, Riki, Muhammad Nur, dan Fahrel.

Kelima orang ini hanya bisa pasrah saat ditangkap Tim Phantom Satresnarkoba Polres Payakumbuh yang telah terlebih dahulu mengepung bagian belakang rumah.