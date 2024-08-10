Polisi Gerebek Lokasi Produksi Liquid Narkoba di Bandung

CIMAHI - Sebuah kontrakan di Gang Narpan, Kelurahan Situsauer, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat dijadikan tempat produksi narkoba jenis tembakau sintetis dan liquid yang mengandung narkotika jenis MDMB-4en-PINACA.

Kasus home industry itu dibongkar Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi. Ada tiga tersangka yang bisnis barang terlarang di kontrakan itu yakni AF alias Surya (21) dan YP alias OGI (21) dan SS alias Koyong (21).

"Kita amankan tempat dibuatnya tembakau sintetis sebagai home industry disebuah rumah di kawasan Situsaeur, Kota Bandung," ungkap Kapolres Cimahi AKBP, Tri Suhartanto di lokasi, Jumat (9/8/2024).

Tri mengungkapkan, kasus produksi dua jenis narkotika itu bermula saat Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi mengamankan Surya yang mengedarkan narkotika tembakau sintetis bernama Surya di Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, pada Minggu (4/8/2024).