Tawuran Remaja Pecah di OKI Sumsel, Pelaku Bawa Arit hingga Airsoft Gun

OKI - Sekelompok remaja di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan terlibat tawuran. Para pelaku menggunakan sajam, arit bahkan pistol airsoft gun. Detik-detik tawuran pun viral di media sosial.



Tawuran terjadi di Desa Pulau Seribu, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten OKI. Mirisnya aksi tawuran sekelompok remaja ini menggunakan senjata tajam. Aksi tawuran yang menghebohkan masyarakat itu pun viral.



Kapolres OKI, AKBP Hendrawan mengatakan, polisi yang mengetahui aksi tawuran itu langsung bergerak cepat ke lokasi kejadian. Alhasil lima belas remaja di bawah umur berhasil diamankan.



“Selanjutnya para remaja ini dipanggil orang tua berikut perangkat desanya guna diberikan pembinaan serta pengawasan yang lebih ketat. Jangan sampai hal serupa terulang kembali,” ucap Hendrawan, Minggu (11/8/2023).



Para orang tua diminta untuk bijak dalam mengawasi pergaulan anak-anak terutama yang memasuki usia remaja karena usia tersebut sangat labil dalam berpikir dan dikhawatirkan akan merusak masa depan anak sendiri.

(Qur'anul Hidayat)