Dua Hari Menghilang, Nenek 69 Tahun Asal Jambi Ditemukan Membusuk di Pinggir Jalan

MUAROJAMBI - Warga RT 08, Kelurahan Jambi Kecil, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muarojambi, Jambi menemukan sesosok mayat perempuan di pinggiran jalan kebun karet, Minggu (11/8/2024). Belakangan diketahui mayat tersebut bernama Rohana (69) warga Dusun Semambu Bunting, RT 05, Kelurahan Jambi Kecil, Maro Sebo.

"Minggu siang tadi telah ditemukan sesosok mayat perempuan di pinggir jalan kebun karet milik warga," ujar Kanit Reskrim Polsek Maro Sebo Ipda Teguh.

Dia menceritakan, mulanya ada warga melintas jalan perkebunan karet. Namun, bau busuk yang menyengat hidungnya membuat dirinya penasaran.

Setelah mendekati bau busuk tersebut, betapa terkejutnya saksi melihat ada sesosok mayat tergeletak di pinggir jalan.

"Warga ini dari rumah mau ke warung, pas melintas di lokasi mencium bau busuk," sebutnya.

Kemudian, saksi melihat ada celana panjang berwarna hitam. Setelah diperhatikan, mayat tersebut berjenis kelamin perempuan.

"Jarak lokasi penemuan mayat dan jalan ini hanya berjarak 2 meter. Lalu, warga ini mendekati lokasi dan terlihat badan serta tangan yang diduga mayat," ungkap Kanit Reskrim.