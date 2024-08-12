Pohuwato dan Banggai Kepulauan Diguncang Gempa

JAKARTA - Gempa bumi dengan magnitudo 3,4 melanda Kabupaten Pohuwato, Gorontalo, Senin (12/8/2024) sekira pukul 02.24 WIB. Delapan menit berselang, giliran Kabupaten Banggai Kepulauan di Sulawesi Tengah yang digoyang gempa bermagnitudo 3,1.

BMKG melaporkan gempa yang terjadi di Pohuwato lokasinya berada di koordinat 0,70 Lintang Utara dan 122,00 Bujur Timur.

Lewat akun resminya X @infoBMKG, dilaporkan bahwa pusat gempa terletak di 27 kilometer arah timur laut Pohuwato pada kedalaman 55 Km.

Sementara gempa M 3,1 yang melanda Banggai terjadi pukul 02.36 WIB.

Menurut BMKG, episenter gempa ini terletak di koordinat 0,51 Lintang Sselatan dan 122,61 Bujur Timur.