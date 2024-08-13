Dapat Dukung dari Perindo di Pilgub Sumbar, Vasco Rusiemy: Kami Merasa Terhormat

JAKARTA - Partai Perindo mendukung Mahyeldi Ansharullah-Vasco Ruseimy untuk maju sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pilkada 2024 di Sumatera Barat. Perindo resmi memberikan surat dukungan itu pada Selasa (13/8) di Kantor DPP Partai Perindo.

Vasco Ruseimy, calon Wakil Gubernur yang didukung Partai Perindo mengaku merasa terhormat dirinya dan Mahyeldi mendapatkan dukungan dari Perindo. Ia berharap perjuangan Perindo terus bersama dalam perjuangan programnya di Sumatera Barat.

“Kami sangat merasa terhormat bisa diikut sertakan, ikut dalam perjuangan kita bersama,” kata Vasco di Kantor DPP Partai Perindo, Selasa (13/8/2024).