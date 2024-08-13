Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

5 Fakta Mahasiswa UGM Tewas Mengenaskan di Kamar Kos, Ada Bekas Jeratan di Leher

Arief Setyadi , Jurnalis-Selasa, 13 Agustus 2024 |06:10 WIB
5 Fakta Mahasiswa UGM Tewas Mengenaskan di Kamar Kos, Ada Bekas Jeratan di Leher
Mahasiswa UGM tewas di kamar kos (Foto: Gunanto Farhan/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Seorang mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) berinisal F ditemukan tewas. Korban ditemukan tak bernyawa di lantai tiga kamar kos, di wilayah Mlati, Sleman, Yogyakarta, Senin 12 Agustus 2024.

Berikut fakta-faktanya:

1. Penemuan Korban

Saksi mata sekaligus pemilik rumah kos, Irawan Setyo mengungkapkan, awalnya diminta pihak keluarga untuk membangunkan korban F. Usai pintu kamar diketok, akhirnya pintu dibuka dengan kunci cadangan dan ditemukan korban tak bernyawa.

"Awalnya saya dihubungi keluarga korban untuk membangunkan F, setelah pintu kamar diketok beberapa kali dan tidak ada respons, akhirnya pintu dibuka dengan menggunakan kunci cadangan,” ujar Irawan.

2. Periksa Sejumlah Saksi 

Saat ditemukan, kondisi tubuh korban tergeletak di belakang pintu kamar dengan kondisi mengenaskan. Polisi pun memeriksa sejumlah saksi di lokasi kejadian.  

3. Ada Jeratan di Leher

Diduga mahasiswa UGM tersebut tewas akibat jeratan di leher korban. Di lokasi kejadian juga ditemukannya tali dari kabel yang diduga alat penyebab korban tewas.

4. Tinggal 3 Tahun di Kosan

Korban merupakan mahasiswa Fakultas Teknik UGM asal Riau yang telah tinggal di tempat kosnya selama sekitar 3 tahun.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/30/338/3069123/ilustrasi-AD4p_large.jpg
Penemuan Tulang Belulang Manusia di Tol BSD Gegerkan Warga 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/338/3068284/mayat-pAsm_large.jpg
Cari Keadilan, Satu Keluarga Remaja Tewas di Kali Bekasi Bakal Tempuh Jalur Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/338/3068198/mayat-LQ5b_large.jpg
7 Remaja Tewas di Kali Bekasi, Jika Polisi Terbukti Bersalah Bakal Disikat Propam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/338/3066079/mayat-t9R4_large.jpg
7 Jasad Pria Bergelimpangan di Kali Bekasi Pelaku Tawuran yang Diduga Dikepung Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/338/3066061/mayat-G6kg_large.jpg
Breaking News! Tujuh Jasad dengan Kondisi Mengenaskan Ditemukan Bergelimpangan di Kali Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/519/3065264/mayat-fzbn_large.jpeg
2 Mahasiswi Terjun ke Jurang di Bromo, 1 Tewas Mengenaskan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement