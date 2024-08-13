5 Fakta Mahasiswa UGM Tewas Mengenaskan di Kamar Kos, Ada Bekas Jeratan di Leher

JAKARTA - Seorang mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) berinisal F ditemukan tewas. Korban ditemukan tak bernyawa di lantai tiga kamar kos, di wilayah Mlati, Sleman, Yogyakarta, Senin 12 Agustus 2024.

Berikut fakta-faktanya:

1. Penemuan Korban

Saksi mata sekaligus pemilik rumah kos, Irawan Setyo mengungkapkan, awalnya diminta pihak keluarga untuk membangunkan korban F. Usai pintu kamar diketok, akhirnya pintu dibuka dengan kunci cadangan dan ditemukan korban tak bernyawa.

"Awalnya saya dihubungi keluarga korban untuk membangunkan F, setelah pintu kamar diketok beberapa kali dan tidak ada respons, akhirnya pintu dibuka dengan menggunakan kunci cadangan,” ujar Irawan.

2. Periksa Sejumlah Saksi

Saat ditemukan, kondisi tubuh korban tergeletak di belakang pintu kamar dengan kondisi mengenaskan. Polisi pun memeriksa sejumlah saksi di lokasi kejadian.

3. Ada Jeratan di Leher

Diduga mahasiswa UGM tersebut tewas akibat jeratan di leher korban. Di lokasi kejadian juga ditemukannya tali dari kabel yang diduga alat penyebab korban tewas.

4. Tinggal 3 Tahun di Kosan

Korban merupakan mahasiswa Fakultas Teknik UGM asal Riau yang telah tinggal di tempat kosnya selama sekitar 3 tahun.