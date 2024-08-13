Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

3 Fakta Penggerebekan Kasus Narkoba di Bekasi, Amankan Sejumlah Senpi dan Amunisi

Tim Okezone , Jurnalis-Selasa, 13 Agustus 2024 |05:03 WIB
3 Fakta Penggerebekan Kasus Narkoba di Bekasi, Amankan Sejumlah Senpi dan Amunisi
Polisi amankan sejumlah senpi dalam penggerebekan kasus narkoba (Foto : Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

POLISI melakukan penggerebekan di Kawasan Bekasi terkait kasus narkoba. Berikut sejumlah fakta terkait peristiwa tersebut:

1. Menemukan Senpi

Petugas polisi menemukan senjata api (senpi) rakitan ketika melakukan penggerebekan di Bekasi terkait dengan pengembangan kasus narkoba. Perkara itu awalnya merupakan pengungkapan yang dilakukan oleh Polsek Metro Tanah Abang. 

"Berikut amunisi yang telah dimodifikasi," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Ade Ary Syam Indradi, Senin (12/8/2024). 

2. Polisi Tngkap Pelaku Barang Bukti

Lantas, pelaku dan barang bukti pun dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota guna pengusutan lebih lanjut. 

Dalam hal tersebut, aparat melakukan penggeledahan rumah di Jalan Ridho Blok A No.67 RT. 01/12, Jatisampuma, Kota Bekasi. Hasilnya, pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti sepucuk senjata api merk STI DVC serta beberapa senjata airgun yang diduga rakitan.

3. Jenis Senpi yang Diamankan

Adapun, barang bukti yang disita di antaranya adalah satu unit senpi merk STI DVC beserta empat magazine. 

Lalu empat airgun Revolver, dua unit pistol stater, satu unit senapan angin PCP Predator.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/337/3183859//penangkapan_kurir_ganja-tZ89_large.jpg
Gudang Ganja 47 Kg di Sumut Digerebek, Dua Kurir Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/612/3183803//emak_emak-r8Sq_large.jpg
Viral Emak-Emak Robohkan Rumah Markas Narkoba di Aceh Tenggara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/338/3183074//narkoba-IlmJ_large.jpg
Duh! 2 Wanita Cantik Bawa Narkoba ke Lapas Cipinang, Disembunyikan dalam Pembalut yang Dipakai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/337/3182662//bnn-yGhS_large.jpg
BNN Gelar Operasi Narkoba Besar-besaran di Seluruh Indonesia, Ribuan Orang Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/18/3182135//penembakan_wali_kota_meksiko-gbvs_large.jpg
Konsumsi Narkoba, Pembunuh Wali Kota Meksiko Diduga Terkait Kelompok Terorganisasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3181962//penjara-QLPO_large.jpg
2 WN Inggris Napi Kasus Narkoba Dipindahkan ke Negaranya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement