Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Polisi Bongkar Perdagangan Bayi di Medan, Harga Dipatok Rp20 Juta

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Rabu, 14 Agustus 2024 |16:49 WIB
Polisi Bongkar Perdagangan Bayi di Medan, Harga Dipatok Rp20 Juta
Polisi menyita sejumlah barang bukti kasus perdagangan bayi di Medan (Foto : Istimewa)
A
A
A

MEDAN - Polisi membongkar kasus perdagangan bayi di Medan, Sumatera Utara, dengan menangkap empat orang perempuan. Dalam menjalankan aksinya, pelaku mematok harga Rp20 juta.

Wakil Kepala Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan, AKP Madya Yustadi, mengatakan keempat pelaku adalah MT (55) selaku pembeli, Y (56) dan NJ (40), sebagai perantara serta SS (27) yang merupakan ibu dari bayi yang dijual.

"Jadi pelaku MT melakukan pembayaran secara bertahap kepada SS melalui Y dan NJ. Pertama senilai Rp5 juta dan kedua Rp15 juta. Totalnya Rp 20 juta," kata AKP Madya, Rabu (14/8/2024).

Madya menjelaskan, SS sampai hati menjual bayinya karena motif ekonomi. Ia menyebut tak memiliki kemampuan finansial untuk membesarkan sang bayi.

Sementara si pembeli bayi, mengaku membeli bayi tersebut untuk dibesarkan sendiri. MT diketahui memang belum memiliki anak.

"Tapi motif ini masih kita dalami. Kalau nanti kita temukan fakta lain atau pelaku lain, pasti kita sampaikan," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Polisi menangkap 4 orang perempuan dari kawasan Medan Area, Kota Medan pada Selasa, 6 Agustus 2024. Keempat perempuan itu ditangkap karena patut diduga terlibat dalam praktik perdagangan bayi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184953//tppo-stY5_large.jpg
Wamen Dzulfikar Ungkap Peran Strategis Polisi di KP2MI Berantas TPPO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184938//kiper_bandung-NPYu_large.jpg
Kiper Bandung Rizki Nur Fadhilah Bukan Korban TPPO di Kamboja, Ini Faktanya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/340/3184730//djuhandhani-z43n_large.jpg
Fakta Baru, Pelaku Penculikan Balita Bilqis Pernah Jual Tiga Anak Kandung Rp300 Ribu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/16/3182114//wamenkomdigi_nezar_patria-huk7_large.jpeg
Wamenkomdigi Nilai AI Dapat Cegah Perdagangan Manusia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/337/3171270//viral-Oefv_large.jpg
Puluhan Bayi Dijual ke Luar Negeri, Polri Gandeng Polisi Singapura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/338/3167337//pelaku-Z43g_large.jpg
Polresta Bandara Soetta Gagalkan Keberangkatan PMI Ilegal ke Kamboja, Dua Perekrut Ditangkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement