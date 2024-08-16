Rusia Perlambat Laju Serangan, Coba Pukul Mundur Pasukan Ukraina dari Kursk

Rusia akhirnya memutuskan memperlambat laju serangan setelah respons yang kacau terhadap hari-hari awal serangan Ukraina (Foto: AP)

KURSK – Rusia akhirnya memutuskan memperlambat laju serangan setelah respons yang kacau terhadap hari-hari awal serangan Ukraina yang melibatkan tank dan kendaraan lapis baja yang dipasok Barat di antara konvoi yang membawa pasukan melintasi perbatasan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy mengatakan pasukan telah maju beberapa kilometer pada Rabu (14/8/2024).

Seorang komandan senior Rusia mengatakan pada Kamis (15/9/2024) bahwa pasukan Ukraina telah didorong keluar dari satu desa di wilayah perbatasan Rusia tetapi pasukan Kyiv masih menyelidiki di sepanjang garis depan.

Citra satelit dari Planet Lab dan Maxar menunjukkan beberapa parit baru yang dibangun Rusia lebih jauh dari perbatasan di wilayah Kursk.

Pasi Paroinen, seorang analis di Black Bird Group Finlandia, yang mempelajari rekaman yang tersedia untuk umum dari perang Rusia-Ukraina, mengatakan Rusia sejauh ini mengandalkan unit militer dari dekat Kursk untuk mencoba memukul mundur pasukan Ukraina.

Dengan membawa perang ke Rusia, Zelenskiy menghadapi risiko melemahkan pertahanan Kyiv di sepanjang garis depan di Ukraina sementara Rusia telah mengirim ribuan pasukan cadangan dalam upaya untuk mengusir tentara Ukraina.

Moskow seharusnya memiliki cukup cadangan, kata Paroinen, untuk menanggapi tanpa menarik pasukan dari garis depan perang yang paling aktif di wilayah Donbas.

Mantan menteri pertahanan Zagorodnyuk mengatakan Rusia telah maju perlahan di sana selama berbulan-bulan, mengerahkan bom luncur dalam jumlah besar serta kelompok penyerang yang mengalami kerugian besar tetapi membuat langkah maju kecil.