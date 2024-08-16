Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Usai Dilantik Sebagai Anggota DPRD, Revani Parasan Siap Menatap Pilkada Kota Manado

Subhan Sabu , Jurnalis-Jum'at, 16 Agustus 2024 |16:23 WIB
Revani Parasan
Revani Parasan
A
A
A

MANADO - Usai resmi diambil sumpah dan janji jabatan dalam Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa (DPRD) Kota Manado Periode 2024-2029, Revani Parasan siap menatap Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Manado.

Partai Perindo, partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap itu kata Ketua DPD Partai Perindo Kota Manado masih melakukan komunikasi dengan calon-calon yang ada sekarang.

"Tetapi kami melihat peluang kemenangan, artinya kita tentunya akan mengusung Calon Walikota Manado yang betul-betul kuat, berkompeten dan bisa memenangkan pemilihan kepala daerah," kata Revani Parasan, Rabu (14/8/2024).

Dari beberapa calon yang ada kata Revani memang kekuatannya agak merata. Ada 3 calon yang kuat yakni incumbent Andrei Angouw dan Richard Sualang dari PDIP, Jimmy Rimba Rogi dari Partai Golkar dan Benny Parasan dari Partai Gerindra.

"Artinya kalau berbicara hubungan emosional, kakak saya Benny Parasan juga mencalonkan diri, namanya bersaudara yah," ujarnya.

