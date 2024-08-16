Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Belasan Mahasiswa Sekolah Vokasi Undip Keracunan, Satu Orang Masuk IGD

Eka Setiawan , Jurnalis-Jum'at, 16 Agustus 2024 |17:02 WIB
Belasan Mahasiswa Sekolah Vokasi Undip Keracunan, Satu Orang Masuk IGD
Belasan mahasiswa Vokasi Undip keracunan. (Foto: Ilustrasi/Okezone)
A
A
A

SEMARANG – Belasan mahasiswa Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro (Undip) diduga keracunan saat mengikuti kegiatan pengenalan kampus. Pihak Kampus Undip pun angkat bicara soal kasus keracunan tersebut.

Manager Layanan Terpadu dan Humas Undip Utami Setyowati mengatakan, beberapa mahasiswa baru sekolah vokasi diduga mengalami gangguan kesehatan seperti diare karena makanan saat mengikuti kegiatan pengenalan kampus di Kampus Undip Pleburan pada Kamis 15 Agustus 2024.

Pihak panitia, sebutnya, sudah bertindak memberikan bantuan terkait insiden itu. Sebanyak 11 orang dilarikan ke RS Roemani Semarang untuk mendapat perawatan, dari jumlah itu 10 orang di antaranya langsung diperbolehkan pulang.  

“Sementara satu orang sempat dirawat di IGD, saat ini sudah di ruang perawatan dan kondisi sehat,” ucapnya, dikutip Jumat (16/8/2024).

Utami melanjutkan, terkait penanganan kesehatan mahasiswa baru saat kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Sekolah Vokasi khususnya di Kampus Pleburan, Sekolah Vokasi telah bekerjasama dengan RS Roemani.  

“Apabila ada keluhan kesehatan mahasiswa baru, mahasiswa dapat langsung dibawa panitia ke Rumah Sakit Roemani sehingga dapat ditangani dengan cepat dan baik. Semua biaya perawatan baik rawat jalan maupun rawat inap ditanggung oleh Sekolah Vokasi Undip,” tandasnya. 

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/25/3185437//viral-a0xh_large.jpg
Viral Turis Meninggal di Hostel karena Keracunan dan Diare
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/298/3181081//jamur-NZ4o_large.jpg
Heboh Wanita Keracunan Jamur Enoki, Ini Penjelasan Dokter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176369//keracunan-Ix9E_large.jpg
JPPI Catat 11.566 Anak Jadi Korban Keracunan MBG sejak Awal Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/338/3174685//keracunan-4Hg6_large.jpg
60 Pelajar di Jakarta Keracunan MBG karena Faktor Bakteri 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/482/3174601//mbg-NcV4_large.jpg
Apakah Keracunan MBG Ditanggung BPJS Kesehatan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/65/3173802//ptn-CcNA_large.jpg
Daftar 5 PTN dengan Jurusan Hukum Terbaik Untuk Referensi SNBP 2026
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement