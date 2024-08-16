Belasan Mahasiswa Sekolah Vokasi Undip Keracunan, Satu Orang Masuk IGD

SEMARANG – Belasan mahasiswa Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro (Undip) diduga keracunan saat mengikuti kegiatan pengenalan kampus. Pihak Kampus Undip pun angkat bicara soal kasus keracunan tersebut.

Manager Layanan Terpadu dan Humas Undip Utami Setyowati mengatakan, beberapa mahasiswa baru sekolah vokasi diduga mengalami gangguan kesehatan seperti diare karena makanan saat mengikuti kegiatan pengenalan kampus di Kampus Undip Pleburan pada Kamis 15 Agustus 2024.

Pihak panitia, sebutnya, sudah bertindak memberikan bantuan terkait insiden itu. Sebanyak 11 orang dilarikan ke RS Roemani Semarang untuk mendapat perawatan, dari jumlah itu 10 orang di antaranya langsung diperbolehkan pulang.

“Sementara satu orang sempat dirawat di IGD, saat ini sudah di ruang perawatan dan kondisi sehat,” ucapnya, dikutip Jumat (16/8/2024).

Utami melanjutkan, terkait penanganan kesehatan mahasiswa baru saat kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Sekolah Vokasi khususnya di Kampus Pleburan, Sekolah Vokasi telah bekerjasama dengan RS Roemani.

“Apabila ada keluhan kesehatan mahasiswa baru, mahasiswa dapat langsung dibawa panitia ke Rumah Sakit Roemani sehingga dapat ditangani dengan cepat dan baik. Semua biaya perawatan baik rawat jalan maupun rawat inap ditanggung oleh Sekolah Vokasi Undip,” tandasnya.

(Qur'anul Hidayat)