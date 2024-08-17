4 Fakta Mobil Tertabrak KA Pariaman Ekspres, 1 Orang Tewas dan 2 Terluka

SEBUAH mobil Honda Mobilio berwarna hitam tertabrak Kereta Api (KA) Pariaman Ekspres di perlintasan Kurai Taji–Pariaman, Desa Toboh Palabah, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman, Sumatera Barat, pada Jumat 16 Agustus 2024, sekitar pukul 07.11 WIB.

Akibat kejadian tersebut, seorang penumpang mobil bernomor polisi BD 1564 CF itu tewas, berikut sejumlah faktanya:

1. Satu Tewas dan Dua Orang Luka Berat

Kepala Humas KAI Divisi Regional II Sumatera Barat, M As’ad Habibuddin mengatakan, akibat kejadian tersebut, mobil mengalami rusak parah karena terlempar beberapa meter dari rel usai tersambar kereta api.

“Menurut info sementara, terdapat tiga orang penumpang Mobilio di mana satu orang meninggal dan dua orang dalam kondisi luka berat,” kata As'ad.

Kereta Api Pariaman Ekspres tersebut berangkat dari Padang menuju Naras, Kabupaten Padang Pariaman. Namun sampai di perlintasan di Desa Toboh Palabah tersambar mobil.