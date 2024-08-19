Oknum Polisi di Mesuji Aniaya Warga Sambil Bawa Senjata Laras Panjang

MESUJI - Sebuah video memperlihatkan seorang oknum polisi membawa laras panjang menampar warga di Mesuji, Lampung beredar di media sosial. Dalam video tersebut terlihat, awalnya datang seorang polisi berseragam lengkap memakai baret menghampiri rumah seorang warga sambil berbincang.

Tak lama berselang datang seorang polisi lainnya sambil menenteng senjata api jenis laras panjang, dan langsung menampar warga berbaju putih yang sedang berbincang dengan polisi memakai baret tersebut.

Kejadian penamparan oleh oknum polisi itu dilakukan di depan anak-anak dan remaja yang ada di lokasi. Usai ditampar, warga tersebut langsung menunjuk ke arah kamera CCTV.

Sementara polisi yang memakai baret mencoba memisahkan dan melerai kedua belah pihak. Tak lama kemudian, kedua polisi itu langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut.