HOME NEWS JABAR

Debt Collector Aniaya Santri di Sukabumi Ditangkap, Ada Suara Tembakan

Dharmawan Hadi , Jurnalis-Sabtu, 17 Agustus 2024 |14:57 WIB
Debt Collector Aniaya Santri di Sukabumi Ditangkap, Ada Suara Tembakan
Penangkapan Debt Collector di Sukabumi (foto: dok ist)
A
A
A

SUKABUMI - Video penangkapan debt collector yang diduga aniaya santri di Sukabumi tersebar di aplikasi perpesanan dan media sosial (medsos). Polisi sempat keluarkan tembakan peringatan ke udara untuk membubarkan massa yang menghakiminya.

Informasi yang dihimpun, terduga pelaku diamankan warga saat menyita sepeda motor yang menjadi jaminan fidusia di wilayah Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Sukabumi.

Dalam video berdurasi 8 detik yang tersebar di aplikasi perpesanan, terlihat yang diduga seorang aparat kepolisian yang berpakaian preman, sedang mengamankan terduga pelaku dari amukan massa dengan membawanya menggunakan sepeda motor.

Massa yang masih berkumpul di sekitar lokasi kejadian, akhirnya diredam oleh anggota Kepolisian yang menggunakan seragam sambil mengeluarkan tembakan peringatan ke udara. Dalam video tersebut terlihat akhirnya terduga pelaku berhasil diamankan polisi.

 

