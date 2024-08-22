Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Persiapan Polda Riau dalam Menghadapi Pilkada

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Kamis, 22 Agustus 2024 |21:51 WIB
Persiapan Polda Riau dalam Menghadapi Pilkada
Rapat Evaluasi Polda Riau
A
A
A

RIAU - Polda Riau dan jajaran mempersiapkan pengamanan dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2024. Dalam agenda pesta rakyat ini Polda Riau dan jajaran menggandeng sejumlah pihak termasuk dari TNI.

Hal itu disampaikan Kapolda Riau  Irjen M Iqbal saat melakukan rapat bersama pihak TNI, Bawaslu, KPU dan Pemda. Kapolda Riau minta semua pihak bergandengan tangan demi menyukseskan Pilkada di Bumi Lancang Kuning- julukan Provinsi Riau.

Dalam rapat itu Kapolda ingin memastikan seluruh polres telah siap dalam mengawal pesta demokrasi. Termasuk dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama dan pihak terkait.

"Saya ingin memastikan tim saya bergerak dan tepat melakukan langkah-langkah itu. Tim bukan hanya dari Polda, tapi ada TNI, penyelenggara, tokoh agama hingga tokoh masyarakat dan semua yang terlibat," kata Kapolda, Kamis (22/8/2024) di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.

Iqbal  memastikan pelaksanaan Pilkada harus dilakukan secara bersama. Kerja-kerja kolektif sangat dibutuhkan demi terselenggaranya Pilkada yang aman, damai dan lancar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/340/3186199//pos_satgas_tntn_dirusak_massa-60tS_large.jpg
Pos Satgas TNTN Dirusak Massa, Polda Riau Periksa Sejumlah Saksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/340/3164823//perindo-VWdu_large.jpg
Matius Fakhiri – Aryoko Rumaropen Menangkan Pilgub Papua, Partai Perindo: Wujudkan Masyarakat Maju, Inklusif dan Sejahtera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/340/3161466//pemerintah-ZTL8_large.jpg
KPU: PSU Pilkada Papua 2025 Paling Aman dan Sukses Sepanjang Sejarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/05/340/3160551//direktur_reskrimum_polda_riau_kombes_asep_darmawan-VoXt_large.jpg
Polda Riau Gagalkan Pengiriman PMI Ilegal ke Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/340/3160209//tambang-VK6U_large.jpg
Gempur Tambang Ilegal, Polda Riau Musnahkan 24 Rakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/340/3159961//pemerintah-j20p_large.jpg
Jelang PSU Pilkada Papua, Pj Gubernur Agus Fatoni Sidak Nelayan di Pulau Cina Kecil
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement