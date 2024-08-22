Persiapan Polda Riau dalam Menghadapi Pilkada

RIAU - Polda Riau dan jajaran mempersiapkan pengamanan dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2024. Dalam agenda pesta rakyat ini Polda Riau dan jajaran menggandeng sejumlah pihak termasuk dari TNI.

Hal itu disampaikan Kapolda Riau Irjen M Iqbal saat melakukan rapat bersama pihak TNI, Bawaslu, KPU dan Pemda. Kapolda Riau minta semua pihak bergandengan tangan demi menyukseskan Pilkada di Bumi Lancang Kuning- julukan Provinsi Riau.

Dalam rapat itu Kapolda ingin memastikan seluruh polres telah siap dalam mengawal pesta demokrasi. Termasuk dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama dan pihak terkait.

"Saya ingin memastikan tim saya bergerak dan tepat melakukan langkah-langkah itu. Tim bukan hanya dari Polda, tapi ada TNI, penyelenggara, tokoh agama hingga tokoh masyarakat dan semua yang terlibat," kata Kapolda, Kamis (22/8/2024) di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.

Iqbal memastikan pelaksanaan Pilkada harus dilakukan secara bersama. Kerja-kerja kolektif sangat dibutuhkan demi terselenggaranya Pilkada yang aman, damai dan lancar.