HOME NEWS JATENG

KSP Soroti Polda Jateng yang Belum Mampu Ungkap Pembunuhan Iwan Boedi

Eka Setiawan , Jurnalis-Jum'at, 23 Agustus 2024 |14:16 WIB
KSP Soroti Polda Jateng yang Belum Mampu Ungkap Pembunuhan Iwan Boedi
Aksi solidaritas 2 tahun pembunuhan Iwan Boedi (Okezone.com/Eka)
A
A
A

SEMARANG – Kantor Staf Presiden (KSP) menyebut Polda Jawa Tengah belum memberikan perkembangan berarti penanganan kasus pembunuhan berencana Paulus Iwan Boedi Prasetijo, ASN Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang yang menjadi saksi kasus korupsi hibah tanah di Kota Semarang. Iwan dibunuh dua tahun lalu.

Hal itu diungkapkan Deputi V KSP Rumadi Ahmad saat ditanyakan apakah sudah menerima perkembangan penanganan kasus tersebut dari Polda Jateng. “Belum ada perkembangan Mas,” kata Rumadi Ahmad via WhatsApp kepada Okezone, Jumat (23/8/2024).

Informasi yang dihimpun, pada 8 Agustus 2024 lalu KSP menyurati Kapolda Jateng Irjen Pol Ribut Hari Wibowo meminta memberikan atensi penanganan kasus tersebut. Selain itu juga diminta memberikan informasi perkembangan penanganan kasusnya kepada Deputi V KSP.

Kedeputian V KSP sendiri diketahui membidangi Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Kasus pembunuhan yang terjadi 2 tahun silam yang hingga saat ini jauh dari kata terungkap itu juga mendapat perhatian dari Sekretariat Negara hingga Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

