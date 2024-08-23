Advertisement
HOME NEWS JATIM

Krisdayanti Mundur dari Cawali Kota Batu, Koalisi PDIP-PKS-Nasdem Retak?

Avirista Midaada , Jurnalis-Jum'at, 23 Agustus 2024 |14:53 WIB
Krisdayanti Mundur dari Cawali Kota Batu, Koalisi PDIP-PKS-Nasdem Retak?
Ilustrasi
A
A
A

KOTA BATU - Mundurnya Krisdayanti dari pencalonan kepala daerah di Kota Batu membuat dinamika baru. Koalisi antara PDI Perjuangan, Partai Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) jelang Pilihan Wali (Pilwali) Kota Batu terancam bubar.

Kresna Dewanata Phrosakh, selaku bakal Cawali Batu pendamping Krisdayanti mengaku, secara koalisi ia memastikan bahwa tiga partai itu masih tetap solid, meski Kris Dayanti Trenggono dipastikan mundur dari pencalonan wali kota.

"Kami dari nasdem tetap dengan skema Awal berkoalisi dengan PDIP Dan PKS terkait pilwali di Kota Batu," ucap Kresna Dewanata Phrosakh, saat dikonfirmasi pada Jumat siang (23/8/2024).

Meski demikian, ia tak mau berspekulasi dan memberikan keterangan lebih terkait pengunduran diri KD yang sempat dipasangkan dengannya. Bagi Dewa, sapaan akrabnya, keputusan pengunduran diri KD merupakan kewenangan PDIP dan pribadi Krisdayanti sendiri.

"Terkait dengan mundurnya Ibu KD saya tidak memiliki kapasitas untuk mengomentari. Saya tidak ingin masuk ke wilayah tersebut, karena kita adalah paslon," ujar, pria pernah jadi anggota legislatif DPR RI dari Partai Nasdem ini.

Dewa juga menyerahkan sepenuhnya keputusan pengganti Krisdayanti ke koalisi partai politik pengusungnya. Tapi yang jelas komunikasi dan konsolidasi antar partai politik di masing-masing koalisi terus dilakukan.

 

Halaman:
1 2
      
