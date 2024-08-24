Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Waspada! Hujan Lebat Diprakirakan Guyur Kalimantan hingga Aceh

Atikah Umiyani , Jurnalis-Sabtu, 24 Agustus 2024 |04:52 WIB
Waspada! Hujan Lebat Diprakirakan Guyur Kalimantan hingga Aceh
Illustrasi Hujan (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memberikan peringatan dini akan terjadinya hujan lebat disertai kilat/petir dan angin kencang dibeberapa wilayah Kalimantan pada hari ini, Sabtu (24/8/2024).

Dikutip dari laman resminya, BMKG memprediksi hujan Lebat disertai kilat/petir dan angin kencang akan terjadi di Kalimantan Tengah wilayah Kab. Barito Utara, Kab. Lamandau, Kab. Murung Raya.

Senada, pada Kalimantan Timur, Waspada Hujan Lebat disertai kilat/petir dan angin kencang di wilayah Kab. Kutai Barat, Kab. Mahakam Ulu.

Kemudian di  Kalimantan Barat, waspada Hujan Lebat disertai kilat/petir dan angin kencang di wilayah Kab. Bengkayang, Kab. Kapuas Hulu, Kab. Kubu Raya, Kab. Melawi, Kab. Mempawah, Kab. Sambas, Kab. Sintang, Kota Pontianak.

 

Topik Artikel :
Cuaca BMKG Hujan Lebat
