Gerindra Resmi Usung Ahmad Luthfi - Taj Yasin di Pilgub Jateng, Ketua DPD Jateng Sudaryono: Langsung Gerak!

JAKARTA - Partai Gerindra secara resmi telah memberikan rekomendasi kepada pasangan Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimoen sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah pada Pilkada Serentak 2024 mendatang.

Demikian hal tersebut disampaikan Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah, Sudaryono usai menghadiri rapat di DPP Partai Gerindra di Ragunan, Jakarta, 23 Agustus 2024.

"Jadi hari ini Partai Gerindra secara resmi telah memutuskan untuk mengusung Komjen Pol Ahmad Luthfi dan Gus Taj Yasin Maimoen sebagai pasangan cagub dan wagub Jateng," ujar Sudaryono.

Sudaryono menambahkan, pada kesempatan itu, partainya juga telah memberikan surat dukungan B1-KWK atau surat pernyataan dukungan dari partai politik yang menyatakan dukungan resmi mereka pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Walikota dan Wakil Walikota kepada Ahmad Luthfi untuk dibawa ke KPU sebagai persyaratan pendaftaran.

"Tadi sekaligus juga kami serahkan ke Pak Luthfi surat B1-KWK untuk nanti dibawa ke KPU," terang Sudaryono.

Dengan demikian, ditegaskan Sudaryono bahwa kader Gerindra dan seluruh simpatisan atau relawan harus langsung bergerak dalam rangka memenangkan pasangan Ahmad Luthfi dan Taj Yasin dalam Pilgub Jateng mendatang.

"Pada kesempatan ini pula saya selaku Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah menghimbau kepada seluruh kader, relawan, dan simpatisan untuk langsung bergerak bahu membahu memenangkan pasangan Ahmad Luthfi dan Gus Taj Yasin," pungkas orang dekat Prabowo Subianto tersebut.

(Khafid Mardiyansyah)