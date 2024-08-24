Tengah Malam, Sukabumi Diguncang Gempa

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 2,3 mengguncang wilaya Sukabumi, Jawa Barat, pada Sabtu (24/8/2024) sekira pukul 01.14 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun X/Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 7.35 Lintang Selatan - 106.71 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:2.3, 24-Aug-2024 01:14:46WIB, Lok:7.35LS, 106.71BT (43 km Tenggara KAB-SUKABUMI-JABAR), Kedlmn:57 Km," tulis BMKG.

Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.



(Awaludin)