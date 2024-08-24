Advertisement
HOME NEWS JABAR

Percikan Api ke Tangki Bensin, Sepeda Motor Meledak Membakar SPBU di Sukabumi

Dharmawan Hadi , Jurnalis-Sabtu, 24 Agustus 2024 |14:28 WIB
Percikan Api ke Tangki Bensin, Sepeda Motor Meledak Membakar SPBU di Sukabumi
Kebakaran di SPBU Sukabumi
A
A
A

SUKABUMI - Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 34-43313 atau yang dikenal dengan SPBU Ongkrak di Jalan Raya Sukabumi-Bogor, Desa Pamuruyan, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, alami kebakaran pada Sabtu (24/8/2024). 

Kejadian yang terjadi pada sekira pukul 11.30 WIB tersebut, membuat panik sebagian warga yang berada di sekitar lokasi kejadian. Selain itu, kemacetan pun terjadi karena banyak para warga yang ingin melihat dan mendokumentasikan bencana kebakaran tersebut.

Wadanton Pos V Damkar Cibadak Kabupaten Sukabumi, Heri Hermawan mengatakan, kebakaran berawal dari percikan api sepeda motor yang usai membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite di bagian dispenser khusus untuk sepeda motor.
 
"Jadi (dari) sepeda motor keluar api, meledak motornya menyambar ke bangunan pom bensin. Api tidak kena dispenser BBM, (tapi ke bagian) perkantorannya," ujar Heri kepada MNC Portal Indonesia.

Lebih lanjut Heri menerangkan, selepas mengisi BBM lalu sepeda motor tersebut dimajukan ke depan dibawa ke pinggir perkantoran dan disenderin ke perkantor pom bensin dan setelah itu saat mau menyalakan mesin, sepeda motornya meledak.

"Dugaanya intinya motornya kurang safety di perkabelan, tangki motor bocor dan ada tetesan BBM. Jadi pas mau dihidupkan menyala (mengeluarkan api)," ujar Heri.

 

Halaman:
1 2
      
