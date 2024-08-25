Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS BALI

Soal Anies Bertemu PDIP, Golkar: Hak Beliau Berkomunikasi Politik

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 25 Agustus 2024 |02:30 WIB
Soal Anies Bertemu PDIP, Golkar: Hak Beliau Berkomunikasi Politik
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ace Hasan Sydzily (foto: dok MPI)
A
A
A

BALI - Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ace Hasan Sydzily turut merespon pertemuan Anies Baswedan dengan jajaran DPD PDIP Jakarta pada Sabtu (24/8/2024) siang. Menurutnya, langkah itu merupakan hak Anies berkomunikasi politik dengan PDIP.

Ace menilai, UU Pilkada membuka ruang untuk berkompetisi di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta. Ia pun menyatakan, paslon yang diusung KIM Plus, Ridwan Kamil (RK) dan Suswono siap bertarung di Pilgub Jakarta 2024.

"Ya saya kira di negara demokrasi seperti di Indonesia dan juga secara aturan UU Pilkada memungkinkan bagi proses terjadinya kompetisi," terang Ace saat ditemui di Bali Nusa Dua Convention Center, Sabtu (24/8/2024).

"Maka dalam pilkada DKI Jakarta saya kira pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono akan siap untuk bertarung di dalam Pilkada DKI Jakarta," imbuhnya.

Kendati demikian, Ace menilai, pertemuan Anies merupakan bagian dari sebuah proses demokrasi. Ia pun berkata, pertemuan Anies dengan jajaran DPD PDIP Jakarra merupakan hak politik mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

"Jadi ya buat kami itu bagian dari sebuah proses demokrasi. Jadi kalau misalnya pak Anies dtg ke PDIP tentu itu hak beliau untuk berkomunikasi politik dengan PDIP," tandasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186914//ketua_umum_partai_golkar_bahlil_lahadalia-3VbW_large.jpeg
Bahlil Perintahkan Kader Golkar Bantu Tangani Bencana di Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181611//dpr-RPFk_large.jpg
MKD Putuskan Adies Kadir Tak Langgar Etik, Golkar Sebut Konstituen di Dapil Girang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/337/3177304//presiden_prabowo_subianto-20pd_large.jpg
Prabowo Ulang Tahun Ke-74, Anies: Semoga Diberikan Petunjuk dan Perlindungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175941//gerindra-CRfo_large.jpg
Anies Sindir soal Pejabat Koneksi, Gerindra: Semua Presiden Punya Cara Sendiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172520//partai-Omkh_large.jpg
Golkar Incar Suara Milenial dan Gen Z di Pemilu 2029
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/337/3169859//pemerintah-bYLQ_large.jpg
Anies Baswedan hingga Mahfud MD Berpeluang Jadi Menko Polkam
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement