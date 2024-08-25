Soal Anies Bertemu PDIP, Golkar: Hak Beliau Berkomunikasi Politik

BALI - Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ace Hasan Sydzily turut merespon pertemuan Anies Baswedan dengan jajaran DPD PDIP Jakarta pada Sabtu (24/8/2024) siang. Menurutnya, langkah itu merupakan hak Anies berkomunikasi politik dengan PDIP.

Ace menilai, UU Pilkada membuka ruang untuk berkompetisi di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta. Ia pun menyatakan, paslon yang diusung KIM Plus, Ridwan Kamil (RK) dan Suswono siap bertarung di Pilgub Jakarta 2024.

"Ya saya kira di negara demokrasi seperti di Indonesia dan juga secara aturan UU Pilkada memungkinkan bagi proses terjadinya kompetisi," terang Ace saat ditemui di Bali Nusa Dua Convention Center, Sabtu (24/8/2024).

"Maka dalam pilkada DKI Jakarta saya kira pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono akan siap untuk bertarung di dalam Pilkada DKI Jakarta," imbuhnya.

Kendati demikian, Ace menilai, pertemuan Anies merupakan bagian dari sebuah proses demokrasi. Ia pun berkata, pertemuan Anies dengan jajaran DPD PDIP Jakarra merupakan hak politik mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

"Jadi ya buat kami itu bagian dari sebuah proses demokrasi. Jadi kalau misalnya pak Anies dtg ke PDIP tentu itu hak beliau untuk berkomunikasi politik dengan PDIP," tandasnya.