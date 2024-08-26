Kebakaran 13 Kios di Pasar Kalodran Serang, Pemadaman Berlangsung 4 jam

SERANG - Kebakaran hebat terjadi di Pasar Kalodran, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten, Senin (26/8/2024). Sebanyak 13 kios dilaporkan ludes diamuk si jago merah.

Informasi yang berhasil dihimpun, kebakaran terjadi pukul 03.30 WIB. Penyebab api muncul saat ini masih misterius dan tengah diselidiki oleh pihak kepolisian.

"Kita terima laporan langsung menerjunkan tim untuk evakuasi, ada 13 kios yang terbakar,"kata Joni anggota BPBD-Damkar, Kabupaten Serang saat dihubungi.

Menurut dia, pihak kepolisian saat ini tengah melakukan penyelidikan guna menelusuri penyebab kebakaran terjadi, termasuk penghitungan kerugian.

Kata Joni, sejumlah unit damkar Kabupaten Serang turut dikerahkan untuk melakukan penanganan. "Proses penanganan hingga pendinginan itu sekitar 4 jam," pungkasnya.

(Qur'anul Hidayat)