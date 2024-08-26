Update Banjir Bandang di Ternate: 16 Orang Meningal, 3 Hilang

JAKARTA - Banjir menerjang di wilayah Kota Ternate, Maluku Utara, Minggu 25 Agustus 2024, sekira pukul 03.30 WIT. Banjir tersebut berdampak pada 16 warga di Kelurahan Rua, Kecamatan Pulau Ternate, meninggal dunia.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari melaporkan berdasarkan laporan yang diterima pada Senin (26/8/2024) hingga pukul 16.00 WIT, dilaporkan jumlah korban meninggal yang sebelumnya sebanyak 13 jiwa, menjadi 16 jiwa dan tiga diantaranya masih dalam proses identifikasi.

"Warga yang mengalami luka-luka bertambah menjadi delapan yang sebelumnya dua serta tiga warga hilang masih dalam pencarian," ujar Aam sapaan Abdul Muhari dalam keterangan resminya.

Penambahan kerugian materil yang tercatat, sebanyak 25 unit rumah dan satu unit rumah ibadah rusak berat akibat terjangan banjir.

Kondisi terkini, cuaca di Kota Ternate terpantau hujan. Upaya percepatan pendataan kerugian materil dan non materil, pembersihan material banjir, evakuasi warga terdampak serta pencarian tiga warga yang masih dinyatakan hilang, terus diupayakan BPBD Kota Ternate bersama TNI, Polri, Basarnas, relawan dan masyarakat setempat.

BPBD Kota Ternate sudah mendirikan dua pos pengungsian yang terletak di SMK Negeri 4 Kota Ternate dan SD Negeri 66 Kota Ternate, sehingga bantuan dari berbagai pihak bisa langsung disalurkan ke warga terdampak.