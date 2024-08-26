Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS YOGYA

Gempa M 5,8 Gunungkidul Rusak 8 Bangunan, Tak Berpengaruh ke Aktivitas Gunung Merapi

Salman Mardira , Jurnalis-Senin, 26 Agustus 2024 |23:32 WIB
Gempa M 5,8 Gunungkidul Rusak 8 Bangunan, Tak Berpengaruh ke Aktivitas Gunung Merapi
Bangunan retak akibat gempa M 5,8 di Gunungkidul (BNPB)
A
A
A

JAKARTA - Sedikitnya delapan rumah rusak ringan akibat gempa dengan magnitudo 5,8 di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (26/8/2024) sekitar pukul 19.57 WIB. Belum ada laporan korban jiwa dalam gempa tersebut. Gempa ini juga dinyatakan tak berpengaruh pada aktivitas Gunung Merapi.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengatakan bahwa pusat gempa bumi itu berada di titik koordinat 8,78 Lintang Selatan dan 110,27 Bujur Timur pada kedalaman 30 kilometer.

"Jika ditarik garis lurus, pusat gempa berada di dasar laut dan berjarak 95 kilometer sebelah barat daya dari wilayah Gunung Kidul. Meski demikian, gempabumi tersebut dipastikan tidak menimbulkan tsunami," katanya dalam keterangan tertulis diterima Okezone.

Guncangan gempa tersebut dirasakan dengan intensitas sedang hingga kuat selama 2-5 detik di beberapa wilayah meliputi Gunungkidul, Kulonprogo, Bantul, Sleman, Klaten, Purworejo, Kebumen, Cilacap dan Pacitan.

Menurutnya, gempa bumi itu berdampak pada keruskaan bangunan rumah maupun fasilitas umum. Adapun rinciannya, 5 unit rumah rusak ringan di Gunung Kidul, 1 unit rumah rusak ringan di Kulon Progo, 1 rumah rusak ringan di Bantul dan 1 unit pasar rusak ringan di Sleman.

"Dari laporan visual, kerusakan bangunan itu rata-rata adalah keretakan di bagian dinding. Sementara itu beberapa atap pasar di Sleman berjatuhan akibat guncangan gempabumi tersebut," ujar Muhari.

Hingga laporan ini diturunkan, belum ada laporan mengenai korban jiwa. Tim Reaksi Cepat (TRC) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di masing-masing wilayah yang terdampak saat ini tengah melakukan kaji cepat dan menyusun laporan.

Tidak Berpengaruh pada Gunung Merapi

Sementara itu, guncangan gempabumi tektonik tersebut juga terekam oleh seismogram Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG). Pihak BPPTKG memastikan bahwa gempabumi itu tidak mempengaruhi aktivitas vulkanik Gunung Merapi.

 

Halaman:
1 2
      
