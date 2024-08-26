Gempa M 5,8 Rusak Sejumlah Rumah di Gunungkidul

YOGYAKARTA - Gempa dengan magnitudo 5,8 merusak sejumlah rumah di Kecamatan Semanu dan Kecamatan Nglipar, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (26/8/2024) malam. Kerusakan berpotensi bisa terus bertambah karena pendataan masih dilakukan.

Panewu (Camat) Semanu, Emanuel Krisna Yuwono mengatakan bahwa dua dusun paling terdampak gempa tersebut adalah Jasem Lor dan Jasem Kidul, Kelurahan Pacarejo, Semanu. "Kami masih terus melakukan pendataan. Sementara ada 5 rumah yang rusak," katanya saat dikonfirmasi.

Krisna menyebut rumah yang rusak di Jasem Lor berada di RT 04 di antaranya milii Suranto, Mujiyono, Suwito. Di Jasem Kidul milik Surono di mana kerusakan yang dialami adalah temboknya mengalami retak-retak.

Krisna mengatakan kemungkinan besar jumlah tersebut Bisa bertambah mengingat saat ini laporan belum semuanya masuk ke dirinya. Dia telah meminta kepada jajaran di bawahnya untuk mengumpulkan informasi.

" ini masih proses pendataan jadi belum final jumlahnya berapa yang rusak,"tambahnya.

Kapolsek Nglipar AKP Larso ketika dikonfirmasi juga membenarkan jika ada rumah di wilayahnya yang mengalami kerusakan akibat gempa bumi yang terjadi Senin malam ini. Berdasarkan informasi dari bhabinkamtibmas, Larso mengungkapkan jika ada rumah yang rusak namun sampai saat ini Dirinya belum mendapatkan laporan secara resmi dari anak buahnya tersebut.

"Informasi dari bhabinkamtitas memang ada kerusakan tetapi saya belum tahu lokasinya mana,"tambahnya.