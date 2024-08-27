Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Jasad Pria Ditemukan Tertindih Motor di Saluran Irigasi

Galih Wisma , Jurnalis-Selasa, 27 Agustus 2024 |17:38 WIB
Jasad Pria Ditemukan Tertindih Motor di Saluran Irigasi
Jasad pria ditemukan tertindih motor di saluran irigasi (Foto: iNews)
A
A
A

SLEMAN - Jasad seorang pria ditemukan warga di sebuah saluran irigasi di Sleman, Yogyakarta, Selasa (27/8/2024) pagi. Saat ditemukan, posisi jasad tersebut tertindih sepeda motor dan tenggelam ke dalam air.

Melihat kejadian tersebut, sejumlah orang menangis histeris setelah identitas mayat telah diketahui merupakan keluarganya.

Peristiwa tersebut pun menghebohkan warga Padukuhan Rajek Lor, Kelurahan Tirtoadi, Kapanewon Mlati, Sleman, Yogyakarta. Keberadaan jasad di saluran irigasi tersebut diduga sudah tiga hari lantaran salah satu keluarga korban mengenalinya dari jaket maupun sepatu yang dikenakan oleh korban.

Diketahui, korban atas nama Sudarmadi (58), warga Kelurahan Tirtoadi Sleman. 

"Tim petugas gabungan yang terdiri petugas kepolisian, relawan TRC Gamping bersama PMI yang dibantu warga lainnya, mengevakuasi korban yang kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," ujar Kanit Lantas Polsek Mlati, AKP Warda.

 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
