HOME NEWS SUMSEL

Herman Deru-Cik Ujang Jadi Paslon Pertama Mendaftar ke KPU untuk Pilkada Sumsel

Dede Febriansyah , Jurnalis-Selasa, 27 Agustus 2024 |17:00 WIB
Herman Deru-Cik Ujang Jadi Paslon Pertama Mendaftar ke KPU untuk Pilkada Sumsel
Herman Deru dan Cik Ujang jadi Paslon pertema yang mendaftar untuk Pilgub Sumsel (Foto : MNC Media)
A
A
A

PALEMBANG - Pasangan calon (Paslon) Herman Deru-Cik Ujang (HDCU) menjadi paslon pertama yang mendaftar ke KPUD Sumsel sebagai peserta pemilihan kepala daerah (Pilkada) Sumatera Selatan (Sumsel) tahun 2024. Diketahui, paslon tersebut diusung enam partai politik.

Herman Deru-Cik Ujang pun menggelar deklarasi di Jakabaring Sport City Palembang diantar ribuan pendukungnya mendaftar ke KPU Sumsel. Mereka telah mengantongi B1KWK dari Partai Nasdem (10 kursi), Demokrat (8 kursi), PKS (7 kursi), Perindo (1 kursi), serta PSI dan PBB.

Menjadi paslon pertama yang mendaftar di hari pertama pendaftaran, mantan Gubernur Sumsel Herman Deru mengaku optimistis keluar menjadi pemenang dalam pilkada Sumsel yang akan diselenggarakan pada 27 November 2024. 

"Waktu berjalan, tanpa terasa hari ini saatnya HDCU menyatakan diri secara resmi diusung dan didukung parpol untuk mendaftarkan KPU Sumsel. Berdasarkan hasil kajian ilmiah, kami pasangan HDCU akan memenangkan kontestasi di Pilgub Sumsel 2024," ujar Herman Deru, Selasa (27/8/2024).

Berduet dengan mantan Bupati Lahat Cik Ujang, Gubernur petahana meyakini bahwa pilihannya tersebut sudah sangat tepat lantaran Cik Ujang dinilai sukses memimpin daerahnya dan dapat meraup suara tinggi di seluruh kabupaten dan kota.

"Dengan dukungan yang ada, di hadapan masyarakat Sumsel saya memohon restu dan dukungan untuk melanjutkan kepemimpinan di Sumsel," ujarnya.

(Angkasa Yudhistira)

      
