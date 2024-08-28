Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pabrik Furniture di Serang Terbakar Hebat, 11 Unit Damkar Dikerahkan 

Fariz Abdullah , Jurnalis-Rabu, 28 Agustus 2024 |01:28 WIB
Pabrik Furniture di Serang Terbakar Hebat, 11 Unit Damkar Dikerahkan 
Kebakaran Parik Furniture di Banten
A
A
A

SERANG- Kebakaran hebat melanda PT Cipta Panel Buana di Jalan Raya Cikande - Rangkasbitung, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Selasa (27/8/2024). Si jago merah mengamuk hebat hingga nyaris meluluh lantakkan seluruh bangunan pabrik.

Peristiwa itu dilaporkan terjadi pukul 17.25 WIB. Penyebabnya masih belum diketahui. Namun, 11 unit damkar harus dikerahkan untuk menjinakkan api.

"Ada 11 unit damkar yang dikerahkan, kita terima laporan 17.25 WIB langsung menuju lokasi,"kata Kabid Damkar, Kabupaten Serang, Boyatno saat dihubungi.

Kata dia, hingga pukul 23.59 WIB tim Damkar masih melakukan evakuasi. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api terus merambat dan nyaris membakar seluruh bagian pabrik.

