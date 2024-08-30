Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Aulia Nofridianti Jadi Anggota DPRD Muarojambi dari Perindo: Tidak Terbayang Jadi Anggota Dewan

Azhari Sultan , Jurnalis-Jum'at, 30 Agustus 2024 |21:41 WIB
Aulia Nofridianti Jadi Anggota DPRD Muarojambi dari Perindo: Tidak Terbayang Jadi Anggota Dewan
Aulia tidak menyangka dirinya bisa menjadi anggota dewan dai Partai Perindo (Foto: MNC Media)
MUAROJAMBI - Anggota DPD Partai Perindo Muarojambi, Jambi yang baru dilantik sebagai anggota DPRD Muarojambi, Aulia Nofridianti mengaku deg-degan saat pertama kali duduk di kursi empuk dewan.

"Sebelumnya tidak terbayang bisa menjadi anggota dewan, tapi sekarang sudah terbayang. Rasanya duduk di kursi empuk dewan deg-degan," tuturnya, Jumat (30/8/2024).

Dirinya juga berterimakasih kepada ketua DPW Partai Perindo Provinsi Jambi Hendry Attan, Ketua DPD Partai Perindo Muarojambi Jun Mahir dan masyarakat Muarojambi terutama masyarakat dapil 4, Mestong dan Sungaibahar.

"Saya juga bersyukur kepada Allah, kepada orang tua dan keluarga besar saya yang selalu mendoakan kami. Terimakasih banyak," ucapnya.

Gadis berjilbab ini menambahkan, sesuai dengan tujuan Partai Perindo akan memperjuangkan kesejahteraan masyarakat.

"Kita akan perjuangkan masalah pertanian, UMKM dan pendidikan. Insyaallah akan dilaksanakan dengan sebaik mungkin," tegas Aulia gadis cantik berusia 25 tahun ini.

 

