INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

PDIP Usung Jeje Wiradinata-Ronal Surapradja pada Pilgub Jabar 2024

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Jum'at, 30 Agustus 2024 |00:24 WIB
PDIP usung Jeje dan Ronal pda Pilgub Jabar 2024 (Foto : MNC Media)
PDIP usung Jeje dan Ronal pda Pilgub Jabar 2024 (Foto : MNC Media)
BANDUNG - Teka teki Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat yang diusung PDI Perjuangan (PDIP) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 terungkap. PDIP memutuskan untuk mengusung pasangan Jeje Wiradinata-Ronal Surapradja sebagai Bakal Cagub-Cawagub Jabar 2024.

Kepastian ini didapat setelah DPD PDIP Jabar menyerahkan dokumen persyaratan pencalonan gubernur dan wakil gubernur kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jabar, Kamis 29 Agusus 2024, sekira pukul 23.55 WIB.

Pasangan Jeje Wiradinata-Ronal Surapradja sendiri tidak hadir secara langsung dalam pendaftaran pencalonan Cagub-Cawagub Jabar ini. Mereka hadir melalui video yang disiarkan secara daring melalui layar yang telah disediakan KPU Jabar. Dalam sambutannya, Jeje mengaku kaget mendapatkan mandat dari PDIP. 

Meski begitu, Jeje menegaskan akan melaksanakan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya. "Saya akan melaksanakan tugas ini dengan sebaik baiknya," ucap Jeje dalam sambutannya.

Hal yang sama juga dirasakan oleh Ronal. Dirinya juga terkejut saat menerima tugas untuk maju sebagai bakal Cawagub Jabar 2024. "Sama kaya Pak Jeje, saya juga kaget," ujar Ronal.

Ronal juga menegaskan, dirinya siap maju dalam kontestasi Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jabar 2024 ini. "Saya sadar ini kewajiban yang diberikan partai kepada saya. Insya Allah saya siap maju sebagai wakil gubernur Jawa Barat," ungkapnya.

Menurutnya, sosok Jeje sendiri akan menjadi sahabat sekaligus guru dalam memperjuangan kemenangan partai dalam kontestasi ini. "Saya kira Pak Jeje akan menjadi teman, patner, sahabat, guru dengan segala pengalamannya dan tentu juga pendampingan dari partai akan membuat perjuangan ini menjadi perjuangan bersama," ujarnya.

 

