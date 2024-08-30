PKB Usung Acep Adang-Gita pada Pilgub Jabar 2024

BANDUNG - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) resmi mengusung Acep Adang Ruhiat dan Gitalis Dwi Natarina atau lebih dikenal dengan Gita sebagai pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pilgub Jawa Barat 2024.

Hal itu ditandai dengan didaftarkannya Acep Adang-Gita ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jabar. Pasangan tersebut tiba di KPU Jabar sekitar pukul 21.30 WIB.

Dengan mengenakan pakaian berwarna hijau, pasangan ini pun langsung disambut jajaran KPU Jabar. Acep Adang-Gita KDI menjadi pasangan ketiga yang mendaftar diri sebagai Bakal Cagub-Cawagub Jabar 2024.

Dalam sambutannya, Bakal Cagub Jabar, Acep Adang mengatakan, ada beberapa pokok utama yang menjadi visi misi dirinya bersama Gita KDI di Pilgub Jabar 2024.

"Pertama mengenai pondok pesantren. Dimana ponpes menjadi pusat pendidikan dan pembinaan karakter ini termasuk penyediaan fasilitas yang lebih baik," ucap Acep.

"Pelatihan bagi para pengajar dan program beasiswa bagi santri yang sampai dengan hari ini belum mendapatkan perhatian dari pemerintah," tambahnya.

Yang kedua mengenai penciptaan lapangan kerja. Acep mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk mempertahankan program-program kerja gubernur terdahulu yang dirasa bermanfaat untuk masyarakat Jabar.

"Jadi prinsipnya kami akan selalu meningkatkan apa yang telah dikerjakan pada pimpinan atau gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat sebelum ini, maka kita ingin mempertahankan program-program yang selama ini sudah baik maka kami juga akan meningkatkan apa yang belum ada atau apa yang belum baik," bebernya.

"Kalau yang sekarang ini sudah baik, kita akan tingkatkan. Apa yang belum ada kita adakan, kemudian apa yang sudah sempurna akan kita lebih sempurnakan lagi," sambungnya.