HOME NEWS INTERNATIONAL

Israel Temukan 6 Jenazah Sandera yang Ditawan Hamas, Berada di Terowongan Bawah Tanah

Susi Susanti , Jurnalis-Senin, 02 September 2024 |06:49 WIB
Israel Temukan 6 Jenazah Sandera yang Ditawan Hamas, Berada di Terowongan Bawah Tanah
Israel mengatakan pasukannya telah menemukan jenazah enam sandera yang ditawan Hamas di Jalur Gaza (Foto: Hostages Families Forum)
A
A
A

GAZA - Israel mengatakan pasukannya telah menemukan jenazah enam sandera yang ditawan Hamas di Jalur Gaza. Dalam sebuah pernyataan, Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengatakan jenazah tersebut ditemukan pada Sabtu (30/8/2024) di sebuah terowongan bawah tanah di wilayah Rafah di Gaza selatan.

IDF menyebut para sandera tersebut sebagai Carmel Gat, Eden Yerushalmi, Hersh Goldberg-Polin, Alexander Lobanov, Almog Sarusi, dan Sersan Ori Danino.

Juru bicara Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan penilaian awal adalah mereka dibunuh secara brutal oleh teroris Hamas sesaat sebelum pasukan ampai di sana.

Seorang pejabat senior Hamas, Izzat al-Rishq, bersikeras Israel bertanggung jawab atas kematian mereka, karena menolak menandatangani kesepakatan gencatan senjata.

Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengatakan Israel tidak akan beristirahat sampai mereka yang bertanggung jawab atas pembunuhan mereka diadili.

Dalam sebuah pernyataan, ia juga mengatakan bahwa pemerintahnya berkomitmen untuk mencapai kesepakatan guna membebaskan mereka yang masih ditawan dan melindungi keamanan negara.

"Siapa pun yang membunuh sandera, tidak menginginkan kesepakatan," terangnya.

Sebuah kelompok yang mewakili keluarga-keluarga yang disandera di Gaza telah menuntut agar Netanyahu berpidato di hadapan bangsa dan bertanggung jawab atas penelantaran para sandera.

 

Halaman:
1 2
      
